La organización Inmigrantes Unidos por Puerto Rico, que agrupa a grupos de migrantes que residen en Puerto Rico procedentes de diferentes países, endosó este domingo a la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, y al candidato a la alcaldía de San Juan por esa colectividad, Miguel Romero Lugo.

Al mismo tiempo, sus miembros hicieron un llamado a los inmigrantes a votar por el PNP y sus candidatos en las próximas elecciones generales del 5 de noviembre para asegurar la continuidad de la relación y respaldo de los Estados Unidos, y a no votar por la Alianza del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana y su candidato a la gobernación, Juan Dalmau.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los líderes de Inmigrantes Unidos por Puerto Rico, “votar por la Alianza y su candidato Juan Dalmau pone en peligro los derechos de esos ciudadanos americanos que eligieron vivir bajo la bandera americana por todas las garantías que ellos y sus familiares disfrutan en Puerto Rico”.

Pedro Ruiz Lugo, portavoz y líder de la organización, agregó que votar por la Alianza del PIP y MVC “mandaría un peligroso mensaje al gobierno de los Estados Unidos, al Congreso y al pueblo norteamericano de que Puerto Rico y su gente no valoran la democracia que representan los Estados Unidos de América”.

Asimismo, Ruiz Lugo subrayó que “tanto la candidata Jenniffer González como el alcalde Miguel Romero han expresado sus compromisos con las comunidades de distintos países que eligieron vivir en Puerto Rico, de seguir mejorando sus comunidades, la salud, la educación, y darles mayores oportunidades de trabajo”.

Representantes de distintos grupos Étnicos residente en Puerto Rico invitaron a sus compatriotas a ejercer su derecho al voto. ( alexis.cedeno )

Las expresiones de Ruiz Lugo fueron respaldadas por Gustavo Mesa, de la comunidad colombiana en la Isla; Juan López, dominicano y presidente del Partido Liberal Reformista en Puerto Rico; Carlos Acevedo, asambleísta municipal de San Juan y presidente de Dominicanos Estadistas; Ramón Adrián, vicepresidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR); Rubén Suriel, empresario y comerciante; y Juan Vázquez Jiménez, CPA (contador público autorizado).

Vázquez Jiménez abordó el tema económico, y opinó que una victoria de Dalmuau desataría “una estampida” de migrantes mudándose de Puerto Rico, provocando a su vez “una puesta en el mercado de 50, 60 mil propiedades”, lo que llevaría a una devaluación súbita del valor de las casas “en cuestión de horas”, de hasta 30% menos en apenas dos días luego de una eventual victoria de la Alianza de izquierda que representa Dalmau.

PUBLICIDAD

A preguntas de la prensa, el grupo reconoció que uno de sus temores es precisamente las posibles sanciones que impondría el gobierno de los Estados Unidos sobre Puerto Rico por elegir un gobierno de izquierda.

“Mira lo que va a pasar, Cuba lleva 65 años bajo unas sanciones del gobierno de los Estados Unidos, lo lógico es que, si aquí ganara el Partido Independentista, Dalmau va a comenzar a sostener reuniones con grupos que son en contra de los Estados Unidos, y una vez los Estados Unidos comiencen a sancionarnos a Puerto Rico, lo primero que se va a afectar van a ser los cupones de alimentos. ¿Se han imaginado a Puerto Rico seis meses sin cupones de alimentos, un país donde más del 60% de la gente coge cupones? Se quebraría el 50% de los supermercados. ¿Se han imaginado a Puerto Rico que nos reduzcan la beca Pell y las exenciones federales? ¿Quién va a comprar casa aquí? Que es una reducción del 50% de exenciones federales”, dijo Ruiz Lugo. “Y eso va a suceder tan pronto Dalmau comience a reunirse con los grupos de la izquierda. Los Estados Unidos no le perdonan a nadie, a nadie, que se reúnan con los contrarios a ellos. Y ahí tienen el mismo caso de Venezuela, y tienen a Cuba ahí al lado. Una vez Juan Dalmau comience a negociar con la izquierda, nos van a sancionar”.

Asimismo, el grupo reconoció que el PNP, junto al Partido Popular Democrático (PPD), no han resultado buenos administradores por las pasadas décadas, y en el caso del PNP además ha sido marcado por numerosos casos de corrupción, pero insistieron que comoquiera consideran es “la mejor alternativa” para garantizar a los inmigrantes la unión permanente con los Estados Unidos y la prosperidad de sus familias.

PUBLICIDAD

No obstante, insistieron en que ese endoso para nada supone que se tolere la corrupción. Por el contrario, insistieron en que debe combatirse y “cada persona que cometa un acto de corrupción tiene que recibir las más altas consecuencias de la ley”.

“Nosotros estamos aquí apoyando una línea política, una visión económica, una manera de hacer gobierno. Nosotros no estamos apoyando aquí a personas corruptas. El que cometió corrupción, que vaya a la cárcel”, afirmó Vázquez Jiménez. “Ahora, nosotros estamos hablando de una visión política, de una visión económica, de un quehacer de vida social con la que nosotros estamos de acuerdo”.

“Nosotros entendemos que el Partido Independentista Puertorriqueño no ha gobernado, Victoria Ciudadana no tiene más de siete años que existe. Es como la persona que nunca ha trabajado y no tienen ningún récord. Perfecto. Ahora, ellos tampoco son de la Luna, porque los penepés no vinieron de la Luna. El día que gobiernen, los juzgaremos. Pero nosotros estamos diciendo que, si ellos gobiernan, ponen en peligro nuestras nuevas generaciones. Eso es lo que estamos diciendo”, insistió el CPA.