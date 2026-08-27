Pacientes que han recibido un trasplante de órgano, otros que están en la lista de espera para recibirlo y sus familiares se reunirán este sábado en el Centro de Recepciones de Orocovis para participar en un encuentro que organiza el Grupo de Apoyo de Pacientes Trasplantados del Hospital Auxilio Mutuo.

La actividad, que reunirá a pacientes que han recibido trasplantes de riñón, hígado o páncreas, así como a quienes están en lista de espera, ofrecerá un espacio para educarse, compartir testimonios y conversar con otras personas que han atravesado experiencias similares.

“Este encuentro brinda a nuestros pacientes la oportunidad de educarse y de compartir con personas que han vivido experiencias similares. Sabemos que toda la información y el acompañamiento que recibirán serán de gran beneficio para ellos y sus familias”, expresó la doctora Nilka de Jesús, directora médica del Centro de Trasplante del Hospital Auxilio Mutuo.

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Una de las particularidades de la actividad es la participación directa de los propios pacientes trasplantados en su planificación y desarrollo. Además, integrantes del grupo de apoyo han colaborado en la selección de temas, dinámicas y recursos.

“Este encuentro ha sido preparado escuchando las necesidades y recomendaciones de los propios pacientes. Queremos que cada participante encuentre información útil, pero también un espacio de confianza donde pueda compartir sus inquietudes, aprender de otros testimonios y sentirse acompañado durante todas las etapas del proceso”, destacó Johannie Carrasquillo, supervisora clínica.

El programa incluirá recursos educativos sobre el cuidado integral de las personas trasplantadas. También se ofrecerán testimonios, dinámicas de grupo y espacios de orientación sobre la donación y el trasplante de órganos.

Las personas interesadas deben registrarse previamente. Para información, registro y reservación de transporte, pueden comunicarse con el Centro de Trasplante del Hospital Auxilio Mutuo al (787) 771-7575, extensión 9021, o visitar las redes sociales, donde ofrecen un código QR para el registro.