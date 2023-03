Sepa que más allá de proveer el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), en el Departamento de la Familia, bajo la Administración de Familias y Niños (Adfan), hay un programa dirigido a los adultos mayores de 60 años que le puede orientar y redirigir su solicitud a las agencias que pudiesen tener alguna alternativa para lidiar con su situación económica, sus problemas de vivienda o cualquier otra necesidad, explicó una de las especialistas de la agencia, la doctora María Alequín Barreto.

Se trata del Programa de Servicios a Adultos de la Administración Auxiliar de Servicios a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimento, un ente que también está a cargo de recibir e investigar querellas por maltrato y explotación financiera contra los adultos mayores.

Alequín Barreto explicó a Primera Hora que “nosotros ofrecemos una variedad de servicios de información y referimiento, orientación y consejería, protección social, el servicio de auxiliar en el hogar, (y) el de cuidado sustituto. También trabajamos maltrato institucional y los centros de actividades múltiples para personas de edad avanzada, mejor conocido como los Campea, que son centros de actividades que brindan una variedad de servicio a la población que asiste a estos centros”.

Es en el servicio de información y referimiento en que este programa, ubicado en oficinas del Departamento de la Familia en los municipios y a nivel regional, le puede orientar sobre la gama de ayudas económicas y sociales a las que pudiera tener acceso.

“Nosotros le podemos ilustrar a dónde puede dirigirse con esa necesidad. Aunque nosotros no proveemos el servicio de vivienda, es Vivienda Pública, pero lo dirigimos a que busque la ayuda de la agencia pertinente”, sostuvo la sicóloga.

El programa también cuenta con consejeros y trabajadores sociales para ayudarle, así como tiene una división de protección sociales que pudiese protegerlo en caso de enfrentar abuso, maltrato o explotación financiera.

La funcionaria recomendó que para estos servicios se pueden comunicar a la Línea de Orientación y Apoyo Familiar al 1-787-977-8022 o al 1-888-359-7777. Si se trata de una emergencia, la línea de ayuda es al 787-749-1333.

Según hizo constar la subadministradora de Adfan, Edith Sánchez Álvarez, los referido por maltrato y explotación financiera son pocos, pese a que de manera generalizada se habla de la vulnerabilidad que tienen los adultos mayores para ser víctimas de fraude o de que les quiten su dinero.

Detalló que de marzo de 2020 a diciembre de 2022 habían recibido 1,012 referidos, de los cuales 917 eran de adultos mayores y 95 de adultos con impedimento entre los 18 a 59 años.

Informó que estos referidos son investigados por una empresa contratada por Familia. No supo precisar cuántos de estos se trataron verdaderamente de casos de maltrato o explotación financiera.

Finalmente, este programa ofrece alternativas para el cuidado del adulto mayor, a través de amas de llave, auxiliar en el hogar o cuidado sustituto.

Por último, la doctora Alequín Barreto indicó que los centros de actividades Campea, en el que se dan servicios y actividades diurnas, están ubicados en Aguada, Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Cidra, Guayama, Juana Díaz, Lares y Yabucoa. Allí se le realizan talleres, excursiones y se le brinda servicios de salud y nutrición, entre otras cosas, a los adultos mayores para que tengan una red de apoyo.

“Siempre le decimos que solicite, que no pondere, pues, que yo me gano una pensión, yo cojo cupones, cojo un Seguro Social, no es mucho, pero a lo mejor se limita a solicitar el servicio. Siempre lo orientamos. No se limite, vaya y solicítalo si usted entiende que lo necesita. Solicítelo para nosotros evaluarlo y ver de qué manera lo podemos ayudar a cada adulto mayor. Siempre tenemos las puertas abiertas para cualquier adulto mayor que vaya a solicitar”, sentenció la subadministradora de Adfan.