La vista para atender un interdicto preliminar y permanente y sentencia declaratoria presentado por el Municipio de Camuy contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que ordenó la paralización de un proyecto de canalización de escorrentías de aguas pluviales en el Balneario Peñón Brusi, fue pospuesta para el próximo 5 de agosto, luego que la agencia presentara una moción solicitando desestimar el recurso incoado por el ayuntamiento.

Durante la vista celebrada el miércoles en la sala 304 del Tribunal de Arecibo, en la que estuvo presente el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez, la representación legal del municipio argumentó que la paralización de los trabajos es ilegal porque según se alega, el municipio cuenta con un permiso incidental para realizar los trabajos.

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El licenciado Walbert Pabón, abogado del municipio argumentó además que la paralización de los trabajos provocó la suspensión del Camuy Summer Fest, evento que se ha realizado por los pasados cinco años y que estaba programado para finales del mes de julio , lo que tendría un impacto económico estimado en $500 mil, y que además ha provocado el cierre del comercio de la zona.

Sin embargo, durante su argumentación en sala, la representación legal del DRNA, encabezada por la licenciada Lorna Rivera Franco, alegó que esa agencia en ningún momento ha impugnado el permiso incidental que el municipio tiene para la reparación de aceras y asfalto, sino que se trata de obras de excavación para la construcción e instalación de dos alcantarillas y tubería soterrada que tendrán el efecto de canalizar escorrentías pluviales que se acumulan en esa vía, algo para lo que el municipio no cuenta con permiso alguno.

De acuerdo con el DRNA, las escorrentías que el municipio pretende canalizar descargarían en el caño de la Finca Nolla (que es una reserva natural del DRNA), y que esas descargas pluviales sin procesar terminarían en el mar, algo para lo que requieren un permiso del Cuerpo de Ingenieros, que aunque está en proceso, no ha sido emitido.

El DRNA pidió además la desestimación de la solicitud de ‘injuction’ del municipio, al amparo de que la agencia actuó conforme a la facultad legal y que no se pueden expedir ‘injuctions’ contra acciones tomadas en Ley. Además, aseguró que el municipio no ha agotado todos los remedios disponibles, en este caso el foro administrativo, para acudir al Tribunal.

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Ante este panorama, el Tribunal le concedió a las partes hasta el 5 de agosto, tanto para que la parte demandante (Municipio de Camuy) pueda replicar a la petición de desestimación y el demandado (DRNA), pueda someter una dúplica a la réplica del municipio.

A su salida del Tribunal, el alcalde Camuy se mostró satisfecho con el resultado de la vista y aseguró que el DRNA no cuenta con los argumentos, la evidencia ni el conocimiento del proyecto que pretende paralizar.

“El Departamento de Recursos Naturales no tuvo los argumentos para que el juez desestimara eh el injunction presentado por el gobierno municipal de Camuy”, sostuvo el alcalde, quien de paso aseguró que la Junta de Planficiación emitió una resolución el miércoles, avalando el proyecto. Sin embargo, dicha resolución no fue presentada en la vista del miércoles.

De otra parte, Hernández Rodríguez destacó que en sala se argumentó que la ley en la que el DRNA se basó para ordenar la paralización del proyecto fue derogada hace seis años. Sin embargo, ese asunto no será considerado hasta el miércoles, cuando las partes hayan presentado sus argumentaciones por escrito.

El alcalde pareció entrar en contradicciones al alegar que cuenta con todos los permisos necesarios para desarrollar el proyecto, que fueron emitidos por la Junta de Planificación y que no necesitaba la autorización del DRN. Sin embargo, en sala trascendió que el municipio emitió una consulta de proyecto ante el DRNA para asfalto, encintado y reparación de aceras.

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Ante esto, el mandatario sostuvo que el municipio va a a contestar las mociones de desestimación presentadas por el DRNA.

“Yo lo que estoy aquí velando es por los derechos de los comerciantes de Camuy y los comerciantes de Puerto Rico”, sostuvo Hernández Rodríguez, al tiempo que catalogó a los opositores al proyecto como “grupos de izquierda”.

Primera Hora intentó obtener una reacción del DRNA pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.