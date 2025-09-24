El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió este mediodía una advertencia de inundaciones para varios municipios ante los fuertes aguaceros asociados a la onda tropical Invest 94L.

La advertencia está en efecto para Bayamón, Canóvanas, Carolina, Guaynabo, Loíza, San Juan, Toa Alta, Toa Baja y Trujillo Alto hasta las 3:30 p.m., y para Cabo Rojo, Hormigueros, Mayagüez y San Germán hasta las 4:00 p.m.

Según la agencia, sobre estos municipios continuarán moviéndose periodos de aguaceros. Se anticipa que nuevas bandas de lluvia aumenten el riesgo de inundaciones.

⚠️CABO ROJO, HORMIGUEROS, MAYAGÜEZ ⚠️ Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos. Until | Hasta: 4:00 PM AST Sep 24, 2025 #PRwx #USVIwx Posted by US National Weather Service San Juan Puerto Rico on Wednesday, September 24, 2025

Meteorología, además, exhortó a la ciudadanía a no intentar cruzar carreteras inundadas, ya que la mayoría de las muertes asociadas a inundaciones ocurren dentro de vehículos.

También recomendó mantenerse alejados de riberas de ríos y alcantarillas, que pueden volverse inestables y peligrosas.

La agencia informó más temprano que existe un riesgo elevado a significativo de inundaciones en Puerto Rico, el cual se mantendría hasta mañana debido al paso de la onda tropical.

Según el pronóstico, las áreas de mayor preocupación incluyen los municipios del sur, interior, este y la zona metropolitana de San Juan.

Además de inundaciones repentinas, entre los posibles impactos de la onda se encuentran deslizamientos de tierra y crecidas de ríos. El mal tiempo también podría afectar el transporte, el comercio y las actividades al aire libre.