La productora de televisión puertorriqueña Dagmarie Berríos Rubio enfrenta un gran reto de salud tras recibir un diagnóstico de cáncer de garganta en etapa 4, un golpe inesperado que ha marcado profundamente tanto a ella como a su círculo familiar y profesional.

Con más de dos décadas dedicadas a la industria televisiva, Berríos Rubio ha sido figura clave detrás de importantes proyectos en los medios puertorriqueñoscomo Mega TV, TeleOnce y ABCPuerto Rico.

Hoy, Dagmarie enfrenta intensos tratamientos que incluyen radioterapias, quimioterapias, medicamentos especializados y una alimentación estricta. Debido a las secuelas de la enfermedad, no puede trabajar a tiempo completo, mientras los gastos médicos continúan aumentando.

Ante esta realidad, familiares y personas cercanas han creado una campaña para ayudarla a costear sus tratamientos y necesidades esenciales.

Para apoyarla se han habilitado varias plataformas de donación monetaria, como GoFundMe y Ath Móvil al número 787-248-3722.

“La solidaridad en momentos como este, no solo alivia una carga económica, sino que también sostiene emocionalmente a quienes luchan día a día. Dagmarie ha dado tanto a la televisión puertorriqueña; hoy nos toca a nosotros acompañarla en este proceso. Dios es fiel y estamos confiados de que juntos lo vamos a lograr”, expresó Michelle Torres Rodríguez, relacionista licenciada.

Cada aportación es un acto de esperanza y representa fuerza para que Dagmarie pueda continuar su tratamiento y recuperar su bienestar. Compartir la campaña también ayuda a que el mensaje llegue a más personas dispuestas a brindar apoyo.