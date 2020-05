Pocas familias y dolientes acudieron esta mañana, Día de las Madres, al Cementerio de la Capital en momentos en que Puerto Rico todavía se encuentra en toque de queda y aunque el gobierno ha flexibilizado la apertura de algunos comercios, el llamado pico del COVID-19 se dice que está recién pasando en la Isla.

En el camposanto, el más grande del gobierno municipal de San Juan, se observaba el protocolo establecido en la orden ejecutiva que dictó la gobernadora Wanda Vázquez. A la entrada, un empleado advertía a las personas que sólo podían estar un máximo de 30 minutos y que adentro no podían aglomerarse.

Las reglas están aquí

Los visitantes llevaban mascarillas en sus caras y algunos tenían guantes en las manos. También guardaban distanciamiento físico, aunque entre las familias había unión.

Al pie de un enorme Ficus, en una tumba, sin lápida, una mujer lloraba a su difunta progenitora sentada en el piso con dos niños.

“Otros años este cementerio a esta hora estaba lleno. Por la pandemia mucha gente tiene miedo de salir. Yo soy una que me da un poco de miedo y me siento rara de venir a un cementerio con guantes”, expresó Delia Vicente, residente de Barrio Obrero, quien estaba acompañada de sus hijos, Víctor Manuel de 11 años y Yandyer de 9 años.

Vicente oró de la mano de sus dos hijos, ambos con mascarillas y guantes, después de enterrar dos capullos rojos naturales al lado de una placa de madera que solo llevaba un número de identificación, en la tumba de su madre.

“Todavía no he podido hacerle su lápida porque soy de bajos recursos”, sostuvo la humilde mujer, quien dijo que siempre acostumbra que sus hijos la acompañen “porque quiero que aprendan el valor de lo que es una madre”. Narró que su progenitora, era enfermera y murió de un infarto, en febrero de 2013, la edad de 47 años.

“Ella me enseñó muchas cosas y cuando me siento triste vengo aquí a hablar con ella, aunque no me pueda contestar. Vengo aquí siempre y le oro. Perder a la madre es como el pajarito que cuando cae del nido se siente perdido. nunca dejen de buscar a sus madres. Hubo muchas veces en que no le dije te amo y ahora tengo que hacerlo aquí en mis oraciones”, expresó entre lágrimas.

Uno de los nenes, Víctor Manuel, también le colocó un ramo de flores, que él mismo escogió en homenaje póstumo a su abuela. “Le dije a mi mamá vamos a llevárselas a Abu”, dijo el niño.

La madre relató que ambos niños, tienen condiciones especiales, son deportistas, pertenecen al equipo de soccer del Residencial Quintana y están en el cuadro de honor en sus respectivas escuelas.

“Yandyer a raíz de esta pandemia me cayó en una crisis nerviosa y hace unos días salió del hospital”, narró Vicente, quien dijo que vive con su esposo y los dos niños.

En el cementerio, que sólo estaría abierto de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en cumplimiento de la orden ejecutiva, muchos de los visitantes cargaban con desinfectantes para limpiar las lápidas incrustadas en la grama siguiendo el protocolo, pero en nuestra visita de dos horas, pudimos ver algunas personas escarbando la tierra sin guantes.

También un hombre y una mujer, estaban perdidos en el amplio cementerio. Ella, con mascarilla negra, llevaba un ramo de flores en las manos y él, sin mascarilla, cargaba con un galón de agua.

En algunas tumbas sobresalían globos con mensajes de celebración del Día de las Madres como el que había en una lápida de una difunta enterrada en mayo de 2019.