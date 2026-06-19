LUMA Energy informó que este viernes llevará a cabo una serie de trabajos programados de mantenimiento y modernización en distintas zonas de Puerto Rico como parte de sus esfuerzos para fortalecer la red eléctrica y mejorar la confiabilidad del servicio.

La empresa indicó que algunas de estas labores requerirán interrupciones temporales del servicio eléctrico, mientras que otras se realizarán sin afectar a los clientes.

Según LUMA, las interrupciones programadas son necesarias para aumentar la resiliencia del sistema y garantizar una red más estable y confiable a largo plazo.

Entre los trabajos programados para este viernes se encuentran proyectos dirigidos a aumentar la resiliencia de los postes en el municipio de Cidra. Las labores impactarán el barrio Ceiba, la urbanización Jardines Nereida, la urbanización Fernández, la urbanización Ferrer, el sector Los Almendros, el sector Gallera, la urbanización Freire, el sector Muñiz y la calle José de Diego.

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Además, se realizarán trabajos de reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos en Aguadilla. Las mejoras están programadas para el barrio Camital Alto, en la PR-2 kilómetro 122.7 interior, y en el sector Versalles II, específicamente en la calle París.

LUMA exhortó a los ciudadanos a mantenerse informados sobre los horarios y detalles de las mejoras planificadas a través de su portal digital, donde actualiza diariamente la información relacionada con los trabajos programados en toda la Isla.

La empresa agradeció la paciencia y comprensión de los clientes mientras continúan las labores destinadas a fortalecer y modernizar la infraestructura eléctrica de Puerto Rico.