Posibles interrupciones de luz esta Semana Santa
LUMA anunció trabajos en la red eléctrica del 30 de marzo al 5 de abril.
LUMA Energy realizará esta Semana Santa, del 30 de marzo al 5 de abril, trabajos planificados en la red eléctrica que podrían generar interrupciones temporales en algunos sectores. La empresa asegura que estas labores son necesarias para mejorar la confiabilidad y la estabilidad del servicio a largo plazo.
Lunes, 30 de marzo
Trabajos en postes
- Barranquitas – barrio Palo Hincado, carretera PR-156 ramal PR-770, sector La Torre, calle Las Piñas y Los Muchos
- Manatí – barrio El Cerro Gandía, Luchety
- San Sebastián – carretera 451 kilómetro 0.1, barrio Eneas
- San Sebastián – barrio Guajataca, sector Toño Fuentes
- Cabo Rojo – barrio Monte Grande, sector Ballaja, urbanización Rivera y reparto Aimee
- Cabo Rojo – carretera PR-307 kilómetro 7.6 interior, sector Villa Taina, Solares del Troche
- Cabo Rojo – carretera PR-301 kilómetro 4.0, sector Cuesta Blanca
- Cabo Rojo – carretera PR-307 kilómetro 7.6 interior, urbanización Saul Arroyo
- Camuy – carretera 2 kilómetro 94.3, barrio Yeguada, LS-Roman Cruz Aurea E, carretera 2 R485 K2 H2 interior, sector Bajuras San José / camino Los Mena, Nuevo Milenio, sector Cordero
Requerido por el cliente
- San Juan – torres Cibeles, torres Cardenal y avenida César González
Instalación de aparatos automatizados
- Vega Alta – barrio Sabana, sec. Breñas, Villa Alegría, urbanización Las Palmas de Cerro Gordo, Villa Retorno, urbanización Estancias de Cerro Gordo, urbanización Grand Palm 2, urbanización Evergreen 2, urbanización Coconut Court, urbanización Treasure Point, Palma Dorada Village, urbanización Vegas de Dorado, Haciendas del Mar, urbanización Ocean Breeze, Lake Side Villas, urbanización Haciendas El Molino, El Dorado Club, urbanización Cielo Dorado, condominio North Coast Village
- Vega Alta – comunidad Breñas, comunidad Breñas State, comunidad Carmelita, comunidad Cerro Gordo, comunidad Santa Rosa, condominio Balandras del Arrecife, condominio Coral Reef Villas, condominio El Dorado Club, parcela Nuevas Cerro Gordo, sector Villa Laguna, urbanización Alturas de Cerro Gordo, urbanización Isomar, urbanización The Clusters, comunidad Monserrate, comunidad Sabana
Remoción de vegetación
- Trujillo Alto – Golden Hill: calles Jesús M. Rossy y Aniceto Díaz
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Santa Isabel – barrio Velázquez, calle Principal
Martes, 31 de marzo
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Yauco – escuela Ceferino Colón Lucca, sector La Joya de Santa Rita, sector Las Latas, parcela Susúa, comunidad Yauco Shopping Center, comunidad Palomas, edificio Profesional del Sur, parcela Las Pelás, sector Casiano, sector Cuatro Calles, sector El Cacique, sector Mariani, sector Nueva Vida, sector Río Loco, urbanización Hacienda Mariani
- Villalba – comunidad El Frío, barrio Vacas
- Guayama – Villa Rosa 1, Villa Rosa 2, Vista Mar
- Caguas – carretera 172 K2 H0
- Arecibo – avenida Domingo Ruiz, Bajadero Arecibo, después de la autopista hacia el campo, Callejón El Maga, Bajadero
- Morovis – barrio Gato, sector El Castillo, carretera 155 km 34.7 interior
- Luquillo – plaza de recreo, residencial El Cemi, condominio Sandy Hills
Trabajos en postes
- Arecibo – comunidad Juan A. Díaz Crespo, comunidad Villa Rosa, parcela Mattei, sector Boquerón, sector Canta Gallo, sector Cienegueta, sector Combate, sector Cuatro Calles, sector Cuchi 1, sector Guayabota, sector Joya Los Yambo, sector Juego de Bolas, sector La Guinea, sector Los Cacaos, sector Los Caños, sector Los Pichis, sector Marcos Soto, sector Paseo Los Robles, sector San Rafael, sector Vira La Guagua, urbanización Jardines de Green.
- Aibonito – barrio Asomante, carretera 162 km 1.0
- Aguadilla – urbanización Vista Verde
- San Sebastián – barrio Guajataca, sector Toño Fuentes
- Cabo Rojo – carretera PR-302 km 2.8, barrio Boquerón, sector Las Palmas
- Cabo Rojo – calle C, urbanización Villa Chica, Boquerón
- Cabo Rojo – calle D, urbanización Villa Chica, Boquerón
- Cabo Rojo – reparto Aimee, barrio Monte Grande
- Coamo – barrio Coamo Arriba, sector La Vega, carretera 155 R555 K4 H3 hasta carretera 555 K4 H0
- Utuado – carretera 111 km 45.5, barrio Ángeles
- Vieques – Monte Santo, sector Gobeo, carretera 993
Restauración y modernización de subestaciones
- Yabucoa – FURA, puerto marítimo, Asociación de Pescadores, Olein Company
Mantenimiento y reemplazo de sistema soterrado
- Caguas – urbanización Alturas de Villa del Rey, calles Portugal, Noruega, Grecia, Inglaterra, Francia, Holanda y España; Palmas del Turabo completo
- Caguas – urbanización Turabo Gardens, calles 8, 37, 38, 39, 40 y 41
Instalación de aparatos automatizados
- Trujillo Alto – barrio Carraizo, camino Pablo Ortiz, camino Francisco Rivera, camino Los Morales
- Trujillo Alto – El Conquistador, Carraizo Bajo, urbanización La Lomita, La Variante
- Vega Alta – barrio Sabana, sector Carmelita, parcelas Carmelita
- Vega Alta – urbanización Brisas de Cerro Gordo, Sunand Sea Village 2, Playa Cerro Gordo, Paseo Balandra, urbanización Vista Mar, parcelas Nuevas
Requerido por el cliente
- Humacao – Pitahaya, carretera 926 km 0.3 interior
Miércoles, 1 de abril
Trabajos en postes
- Jayuya – barrio Mameyes, carretera 141 km 18.6
- Aguas Buenas – carretera PR-793, barrio Sonadora, barrio Jagueyes, sector Los Silva, Los Bruno, Capo, Hato Nuevo, La Mesa, Los Rosario, Pajilla, Ramón Ocasio y PR-173
- Ponce – parcelas Viejas, comunidad Coto Laurel, Llanos del Sur, comunidad Cerrillo Hollos, Washburn School, escuela PJ Serralles
Restauración y modernización de subestaciones
- Yabucoa – FURA, puerto marítimo, Asociación de Pescadores, Olein Company
- Cabo Rojo – comunidad Finquita Betances, sector Camino El Sumidero, sector Camino Mecho Asencio, sector Camino Pancho Durán, sector Camino Radi, sector Camino Santín Asencio, sector Cerro Buena Vista, sector El Brujo, sector El Jobo, sector El Mamey, sector El Salto, sector El Zapato, sector Hoyo Bravo, sector Jagüey, sector La 15, sector La 22, sector La Capilla, sector Las Magas, sector La Tuna, sector Los Ruiz, sector Los Sosa, sector Los Vargas, sector Parcelas Betances, urbanización Altos de Samán, urbanización Los Pinos de Boquerón, urbanización Reparto Samán, comunidad Maguayo, sector Camino La Cuchilla, sector Cerro Alto, sector El Tendal, sector La Roseta, compartimento Parque Nacional Balneario de Boquerón, condominio Cristina del Mar, condominio Marina de Boquerón, hotel Centro Vacacional de Boquerón, sector Las Arenas, sector La Unión, sector Los Cabassa, sector Parcelas Betances, sector Parcelas Boquerón, sector Poblado de Boquerón, sector Quintas del Mar, sector Villa Taína, urbanización Extensión Reparto Samán, urbanización Villa Boquerón, sector Las Magas, sector Los Martínez, sector Los Reyes, sector Los Sosa, sector Los Vargas, sector Montalvo, sector Ramírez, sector Reparto Celenia, sector Souchet, sector Sucesión Ramírez, sector Villa Aurora, sector Villa Los Torres, urbanización Extensión Villa Milagros, urbanización La Alborada, urbanización Los Sosa, urbanización Lumar, urbanización Monte Real, urbanización Monte Taíno, urbanización Villa Milagros, comunidad Finquita Betances, industria EJA Dairy Inc., industria Jardines Eneida, sector Callejón Las Piedras, sector Camino Ángel Luis Carlo, sector Camino Los Fas, sector Camino Pabón, sector Camino Vicente Torres, sector Charco Hondo, sector Clarita, sector Comunidad Pedernales, sector Cuesta Los López, sector El Caminero, sector El Salto, sector Gregorio Fagundo, sector Guilloty, sector La Línea, sector La Planada
Reparación de puntos calientes
- Bayamón – SUB-1798 Pueblo Xtra, SUB-8966 Univ. Central de Bayamón
- Bayamón – Los Dominicos, Universidad de Bayamón, Flamingo Hills
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Caguas – carretera 172 K2 H0
Remoción de vegetación
- Guaynabo – urbanización Altamira, calle Austral, Sagitario, Centauro y Sirio
Instalación de aparatos automatizados
- Fajardo – Burger King AD Churchs Ave Conquistador
- Fajardo – urbanización Veve Calzada, condominio La Loma, condominio Mirador El Convento, plaza Fajardo Mall, urbanización Mansiones Punta del Este
Jueves, 2 de abril
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Luquillo – Ocean Drive, Punta Bandera, edificio Excelsor, Luquillo Beach Classic, edificio Monte Mar, edificio Playa Linda, condominio Safiro, edificio Arena Mar
Restauración y modernización de subestaciones
- Bayamón – urbanización Extensión Forest Hills, urbanización Forest View, urbanización Lomas Verdes 4, urbanización Villa Contessa
Trabajos en postes
- Cabo Rojo – reparto Aimee, barrio Monte Grande