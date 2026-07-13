LUMA Energy informó que llevará a cabo interrupciones programadas este lunes como parte de trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica de Puerto Rico.

La empresa reconoció que estas labores pueden provocar interrupciones temporales del servicio, pero aseguró que forman parte de los esfuerzos para fortalecer la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico a largo plazo.

Además, LUMA indicó que continúa con otros proyectos de modernización de la infraestructura que no requieren suspender el servicio a los clientes, pero que igualmente contribuyen a mejorar la red eléctrica.

Estos son los trabajos programados y las zonas que podrían verse afectadas:

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Arroyo: carreteras PR-753 y PR-754, barrio Yaurel

carreteras PR-753 y PR-754, barrio Yaurel Carolina: subestación 1693 Econo Plaza Carolina; subestación 1681 Hospital Regional Federico Trilla

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado

Dorado: pueblo de Dorado

Trabajos requeridos por clientes

Arecibo: carretera PR-2, sector San Daniel, calle San Jorge

Nueva construcción

Caguas: calle Lucero, esquina Miguel Chiquís, urbanización El Verde

Trabajos en postes