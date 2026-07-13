Posibles interrupciones de luz este lunes en 9 municipios
Estos son los trabajos programados y las zonas que podrían verse afectadas.
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LUMA Energy informó que llevará a cabo interrupciones programadas este lunes como parte de trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica de Puerto Rico.
La empresa reconoció que estas labores pueden provocar interrupciones temporales del servicio, pero aseguró que forman parte de los esfuerzos para fortalecer la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico a largo plazo.
Además, LUMA indicó que continúa con otros proyectos de modernización de la infraestructura que no requieren suspender el servicio a los clientes, pero que igualmente contribuyen a mejorar la red eléctrica.
Estos son los trabajos programados y las zonas que podrían verse afectadas:
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Relacionadas
- Arroyo: carreteras PR-753 y PR-754, barrio Yaurel
- Carolina: subestación 1693 Econo Plaza Carolina; subestación 1681 Hospital Regional Federico Trilla
Reparación y mantenimiento del sistema soterrado
- Dorado: pueblo de Dorado
Trabajos requeridos por clientes
- Arecibo: carretera PR-2, sector San Daniel, calle San Jorge
Nueva construcción
- Caguas: calle Lucero, esquina Miguel Chiquís, urbanización El Verde
Trabajos en postes
- Juncos: calle Escute, barrio Obrero, intersección con la carretera R-008, carretera PR-185, barrio Las Piñas
- Cabo Rojo: sector Sosa, barrio Llanos Tuna
- Guánica: calle 1, barriada Esperanza
- Guayanilla: comunidad Verdún