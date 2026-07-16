Julio ya va por la mitad, las vacaciones se van agotando y… ¡llega el regreso a clases!

Pues si el tiempo se te fue volando y todavía nos compras los artículos para el “back to school”, puedes aprovechar el periodo de ventas sin el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) este fin de semana.

El secretario del Departamento de Hacienda, el licenciado Ángel L. Pantoja Rodríguez, recordó que el primer periodo de venta de uniformes y materiales escolares exentos del pago del IVU para el inicio del año escolar, será del viernes 17 al sábado 18 de julio. O mejor explicado, este wikén.

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El periodo comenzará a la medianoche del viernes, concluyendo a las 11:59 de la noche del sábado.

“Sabemos que estos días sin IVU son importantes para equipar a los estudiantes con todo lo necesario y al mismo tiempo exhortamos a los comerciantes a estar listos para recibir al público en estas fechas”, expresó el funcionario en declaraciones escritas.

Anticipó que el segundo periodo de ventas exentas para los preparativos del semestre escolar que comienza en el 2027, será el viernes 8 y el sábado 9 de enero, según establece la Carta Circular de Rentas Internas 26-11.

Materiales escolares

Carpetas

Bulto escolar

Calculadora

Cinta adhesiva

Tiza

Compás

Crayolas

Gomas de borrar

Cartapacios, acordeones, expansibles, plásticos y sobres manila

Pega, adhesivo y adhesivo en barra

Marcadores, incluyendo los fluorescentes

Tarjetas de afiche (“index cards”)

Cajas para almacenar las tarjetas de afiche

Loncheras

Papel suelto, papel con líneas para libreta de argollas, papel para copias, papel cuadriculado, papel de calcar, papel manila, papel de color, cartulina y papel de construcción

Cajas de lápices y otras cajas de materiales escolares

Sacapuntas

Lápices

Bolígrafos

Transportadores (“protractors”)

Reglas

Tijeras

Materiales escolares de arte, música e instructivos