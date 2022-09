10:25 AMS AST SEP 19 ...EL AVISO DE INUNDACIONES REPENTINAS PERMANECE EN EFECTO HASTA LAS 2 PM AST DE ESTE TARDE POR AIBONITO, ARROYO, CAYEY, COAMO, GUAYAMA, JUANA DIAZ, CONDADOS DE PONCE, SALINAS, SANTA ISABEL Y VILLALBA... A las 10:25 AST, Aguaceros y tronadas deberán moverse tierra adentro, afectando a los municipios antes mencionados. Acumulados de lluvias adicional de 4 a 6 pulgadas son posibles en el área . Ya se están produciendo inundaciones repentinas ...FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM AST THIS AFTERNOON FOR AIBONITO, ARROYO, CAYEY, COAMO, GUAYAMA, JUANA DIAZ, PONCE, SALINAS, SANTA ISABEL AND VILLALBA COUNTIES... At 1025 AM AST, Showers and isolated thunderstorms will continue to move inland, affecting the aforementioned municipalities. Additional rainfall amounts of 4 to 6 inches are possible in the warned area with isolated higher amounts. Flash flooding is already occurring. #prwx #usviwx