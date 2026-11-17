La torre que alberga T-Mobile Center y Galería San Patricio, en Guaynabo, será desalojada mañana, miércoles, como parte de un simulacro de emergencia que busca reforzar los protocolos de seguridad del edificio.

El ejercicio se llevará a cabo entre las 10:00 a.m. y las 11:00 a.m. y contempla el desalojo de todas las personas que se encuentren en la torre durante ese periodo.

“Este simulacro contempla el desalojo de todas las personas presentes en la torre para repasar y poner en práctica el protocolo de salidas de emergencia ante un evento real. Está diseñado para que el proceso se complete de manera rápida y eficiente, permitiendo reanudar las operaciones del día con normalidad”, expresó en declaraciones escritas Maribel Burgos, vicepresidenta de Operaciones de Caparra Hills, LLC, compañía matriz de Galería San Patricio.

En el ejercicio participarán miembros del Cuerpo de Bomberos, la Policía Municipal y otras agencias relacionadas con el manejo de emergencias.

La torre está ubicada en la calle Tabonuco, frente a San Patricio Plaza, en Guaynabo.