Más de 332,000 estudiantes podrían beneficiarse del incentivo para comprar alimentos durante las vacaciones de verano, pero no todos tendrán que realizar el mismo proceso para recibirlo.

Miles de familias en Puerto Rico podrán recibir este verano un pago de $180 por cada estudiante elegible a través del Programa de Asistencia Nutricional de Verano (Summer EBT), una ayuda destinada a reforzar la seguridad alimentaria durante el receso escolar.

Según informó el Departamento de la Familia y la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), 332,775 estudiantes podrían cualificar para el beneficio, que será financiado con una asignación federal de $59.9 millones.

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¿Quiénes cualifican?

El beneficio está dirigido a estudiantes matriculados en escuelas que participan del Programa Nacional de Almuerzos Escolares.

Los menores elegibles deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 5 y 18 años de edad.

de edad. O tener hasta 21 años si participan en el Programa de Educación Especial.

si participan en el Programa de Educación Especial. Estar matriculados en una de las 1,025 escuelas participantes del programa, entre ellas 858 escuelas públicas y 167 privadas registradas.

¿Quiénes recibirán el dinero automáticamente?

Las familias cuyos hijos participan del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) o del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y que ya recibieron el beneficio Summer EBT en años anteriores no tendrán que hacer ningún trámite.

En esos casos, el dinero será depositado automáticamente en la Tarjeta de la Familia donde reciben los beneficios del PAN o en la misma tarjeta utilizada anteriormente para el Summer EBT.

¿Quiénes sí tienen que solicitarlo?

ADSEF explicó que deberán completar el proceso de validación:

Los estudiantes que participarán por primera vez en el programa.

Los menores matriculados para el año escolar 2025-2026 .

. Las familias que no reciben beneficios del PAN ni del TANF.

Estas personas deberán validar su información y completar la solicitud a través de la plataforma digital de Summer EBT administrada por ADSEF.

Una vez aprobada la solicitud, el beneficio será emitido en un plazo aproximado de tres a cuatro días laborables.

¿Cuándo estará disponible el dinero?

El desembolso inicial estará disponible desde este sábado, 4 de julio, hasta el 30 de agosto.

Los fondos únicamente podrán utilizarse para comprar alimentos elegibles en comercios autorizados.

¿Qué hacer si tiene dudas?

Las familias que quieran verificar si cualifican o conocer el estado de su solicitud pueden acceder a la plataforma ADSEF Digital, llamar al (787) 777-4700 o escribir al correo electrónico sebt@familia.pr.gov.

El Programa Summer EBT forma parte de una iniciativa federal para garantizar que los estudiantes continúen teniendo acceso a alimentos nutritivos durante las vacaciones, cuando no reciben las comidas ofrecidas en los comedores escolares.