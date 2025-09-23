La organización Puerto Rico Historic Building Drawings Society (Sociedad de Dibujos de Edificios Históricos de Puerto Rico) denunció recientemente el “alarmante” deterioro que está experimentando el cementerio Santa María Magdalena de Pazzi, en el Viejo San Juan, y en particular su capilla, y exhortó a las autoridades con pertinencia en el asunto, como el Municipio de San Juan, a tomar acción para remediar la situación.

Ante ese reclamo, el presidente del Precinto 2 de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), Brian Saavedra, se hizo eco del reclamo sobre el “lamentable estado en que se encuentra el cementerio” y, además de pedir al Municipio de San Juan tomar cartas en el asunto, extendió esa exhortación también al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

PUBLICIDAD

Citando a la denuncia de la Puerto Rico Historic Building Drawings Society, el líder popular describió que “la histórica capilla circular, con su cúpula pintada de rojo ladrillo que se destaca por encima de la muralla norte del Morro, fue construida en 1863 y funge como capilla del primer cementerio extramuros de nuestra capital. Es un elemento icónico del paisaje sanjuanero y está en estado de abandono”.

Deterioro de la capilla del Cementerio Santa María Magdalena de Pazzi ( Suministradas )

“Me uno al llamado de la ‘Puerto Rico Historic Building Drawings Society’, que recientemente hizo un reclamo público, sin que hayan sido atendidos”, afirmó Saavedra en declaraciones escritas.

El líder popular continuó citando la denuncia de la Sociedad, y comentó que “las estructuras del cementerio, que ya cuenta con 172 años, han sufrido un gran deterioro por efecto del paso del tiempo y los embates del clima, así como múltiples actos vandálicos y el abandono de las tumbas por parte de sus dueños. La última restauración integral de la capilla se realizó hace más de 30 años, en los 1991-92 por el arquitecto Otto Reyes Casanova”.

El camposanto no se ha librado de actos de vandalismo. ( Suministradas )

“Uno de los actos de vandalismo registrados contra el cementerio del Viejo San Juan ha sido la decapitación y robo del busto del poeta José Gautier Benítez, hace ya unos 5 años, acto delictivo que no se esclareció y nunca se recuperó la cabeza de la estatua, ni reparó el daño hecho al panteón”, continuó citando Saavedra.

“Son docenas de lápidas y panteones históricos que han colapsado o se están desplomando. El cementerio Santa María Magdalena de Pazzi se considera un museo al aire libre y uno de los patrimonios construidos más importantes de Puerto Rico”, agregó el popular, haciéndose eco de la denuncia de la organización que se dedica a promover el ambiente histórico de Puerto Rico y la investigación y comprensión de su pasado.

PUBLICIDAD

“Nuestro llamado público es que tanto el Municipio de San Juan y al Instituto de Cultura Puertorriqueña tomen acción ante dicha situación”, exigió Saavedra.

La denuncia del líder popular recuerda además que en el cementerio “hay una gran cantidad de tumbas de próceres, héroes patrios y personajes históricos, entre ellos el líder independentista José De Diego, el compositor Rafael Hernández, el arqueólogo Ricardo Alegría, el mártir nacionalista Pedro Albizu Campos, el actor José Ferrer, la cantante Myrta Silva, el comediante Félix Ortiz del Rivero ‘Diplo’, el cantante Tony Croatto, el compositor Tite Curet, el artista plástico Rafael Tufiño, el escritor Alejandro Tapia y Rivera, entre muchos otros destacados puertorriqueños”.

La última restauración integral de la capilla se realizó hace más de 30 años. ( Suministradas )

Mientras, la denuncia de la Sociedad resalta en particular el colapso del techo de la capilla del cementerio.

“Hace unos 6 meses se partió y colapsó una de las vigas que sostiene el techo de la arcada, y hace dos meses colapsaron dos vigas más, poniendo en peligro la estabilidad de todo el techo. Nada se ha hecho durante estos meses para corregir o atajar la crítica situación de la estructura”, describió la Sociedad en su página en la red social Facebook, agregando un llamado “a la acción urgente a las entidades encargadas, para evitar daños mayores a esa histórica estructura”.

Primera Hora solicitó una reacción a esta denuncia tanto al Municipio de San Juan como al ICP, y se espera respuesta.