La Red Sísmica de Puerto Rico reportó esta tarde un temblor de magnitud 3.7 a las 6:11 p.m. al sursuroeste de Vieques.

Pese al terremoto, no se ha emitido aviso, advertencia ni vigilancia para Puerto Rico o las Islas Vírgenes.

Ocurrió a una profundidad de 6.16 kilómetros, en la latitud 17.8641 y la longitud 65.5983 en la Depresión de las Islas Vírgenes. Aunque fue a 32.62 kilómetros de la isla municipio, se sintió más fuerte en Luquillo, según se informó.

El mapa epicentral que muestra dónde ocurrió el temblor. ( Red Sísmica de Puerto Rico )

De acuerdo a las categorías de la Red, la intensidad fue de III, lo que se interpreta como “sentido en el interior”.

“Muchas personas no lo reconocen como un temblor. Automóviles parados se balancean. Vibraciones como el paso de un camión pequeño. Duración apreciable”, describió la Red Sísmica de Puerto Rico.

En las redes sociales, cibernautas dijeron haberlo sentido en San Juan, Bayamón y Trujillo Alto.