Un temblor de magnitud preliminar 5.1 se registró a las 10:18 a.m. de hoy al norte de Puerto Rico, informó la Red Sísmica de Puerto Rico.

El sismo ocurrió a unos 158 kilómetros (98 millas) al norte de Manatí, con una profundidad de 61 kilómetros (38 millas), en la Trinchera de Puerto Rico.

No se emitió aviso, advertencia ni vigilancia de tsunami para la región. ( Red Sísmica de Puerto Rico )

Fue reportado como sentido, con una intensidad máxima estimada de II en Mayagüez.

La Trinchera de Puerto Rico, también conocida como la Fosa de Puerto Rico, es una fosa marina ubicada a aproximadamente 75 millas al norte de San Juan, donde convergen las placas de América del Norte y del Caribe. Se trata del punto más profundo del océano Atlántico.