“Recuperamos el 100% del servicio de energía eléctrica”

A casi 12 horas de que una subestación de energía, ubicada en la barriada Santa Clara, del barrio Jayuya Abajo, del municipio de Jayuya, registrara una explosión, el alcalde Jorge Luis González Otero confirmó a Primera Hora que los 15,000 residentes afectados se encuentran nuevamente con luz.

Según el ejecutivo municipal, los jayuyanos estuvieron a oscuras “desde las seis de la mañana, hasta las 5:30 de la tarde”. Mientras tanto, pese a que halagó la diligencia de las brigadas de LUMA Energy que estuvieron atendiendo la emergencia, el mandatario sostuvo que aún el consorcio no informa la causa de la explosión.

“Siempre lo he dicho, y lo he criticado, que esta gente de LUMA no les dicen a las autoridades, a la gente que estamos a cargo de los pueblos sobre por qué ocurrió”, manifestó.

“Yo siempre diré que es por falta de mantenimiento, son varias veces que han ocurrido situaciones similares, ya esto ha ocurrido en Puerto Rico en otras subestaciones”, destacó, haciendo referencia a las explosiones que se produjeron en una subestación en Humacao en el mes de mayo y, recientemente, otro estallido en Santa Isabel, que provocó que alrededor de 6,000 clientes se quedaran sin luz.

“Ellos siguen echando la culpa a que cogieron un sistema débil. Pero yo puedo adquirir un carro viejo, y le doy atención, si le doy el mantenimiento, si lo llevo a menudo al mecánico, si le cambio el aceite, le cambio las gomas, me va a dar resultados. Pero si es viejo, y no le doy esa atención correspondiente, pasará lo que está pasando con el sistema”, manifestó.

“Es bien fácil echarle la culpa de heredar un sistema frágil, pero ya llevamos más de un año y yo no veo cómo le ponen un suero al enfermo. Siguen operando bajo las mismas situaciones, o empeorando”, agregó.

Por otro lado, Hugo Sorrentini, administrador de medios y branding de LUMA Energy, indicó a Primera Hora que aún no pueden elaborar sobre el causante del incidente que se produjo en la subestación del municipio antes mencionado dado que no cuentan con información detallada.

“Tampoco podemos confirmar que, en efecto, fue una explosión en la subestación, nosotros atendimos la situación esta mañana, tanto brigadas de LUMA que estuvieron en el lugar, como brigadas que llegaron allá a raíz del incidente, y restablecieron el servicio de la forma más segura y más rápida posible”, respondió, al tiempo que indicó que el número de clientes afectados “nunca rebasó de las 6,000″.