Toa Baja. La organización sin fines de lucro y dirigida por jóvenes Puerto Rico Cambia creo hoy un servicarro de compras para regarle a familias en necesidad y que las mismas no reciben ayuda de gobierno.

“Nuestro equipo comunitario identifico familias que no reciben ayuda de gobierno o que lo solicitaron durante las pasadas semanas y le negaron el mismo”, señaló Francisco J. Piñeiro, director ejecutivo Interino de la entidad.

Piñeiro destacó el objetivo que estará buscando la organización en las próximas semanas: “El COVID 19 nos ha tocado a todos, no estamos exentos de lo que esta pasando. Tenemos voluntarios que se han quedado sin empleo y están dando la milla extra para ayudar a Puerto Rico. A tales fines nuestra entidad estará enfocada en llevar ayudas a esas familias e individuos que no reciben ayuda de gobierno o que han solicitado y recibieron una respuesta en negativa o no ha sido atendida su solicitud.”

La organización quien creo hoy un “servicarro” de compra que impactó a sobre 60 familias que ya habían sido preseleccionadas previamente a través de un listado que la organización ha estado trabajando.

El impacto que la organización estará haciendo en las próximas semanas, va de la mano de una campaña titulada “Hoy por Ti.”

“Abrir la economía es importante, llegar a la normalidad es importante pero lo fundamental para que el país comience a levantarse es el ser empático, solidarios y de apoyo para aquellos que han sido afectados por esta pandemia al quedarse sin trabajo o sin los ingresos suficientes para sostener a sus familias. Por eso creamos la campaña “Hoy por TI” con el fin de que podemos darles a otros lo que tanto tenemos", resaltó Kristopher Marrero, miembro del comité comunitario de la entidad.

Por su parte Juliana Andino, miembro del comité comunitario destacó que la campaña “Hoy por Ti” se extenderá por las próximas semanas con diversas iniciativas.

Andino indicó “cualquier persona o familia que este pasando por necesidad de alimentos se puede comunicar con nosotros de manera confidencial a través del 787-528-7306 o a través de nuestras redes sociales (Facebook: Puerto Rico Cambia, Instagram y Twitter:PR Cambia)