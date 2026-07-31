Voluntarios y personal del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales se trasladaron hasta el Centro Vacacional Punta Santiago de Humacao, luego que se reportara que cuatro ballenas piloto quedaran varadas en la playa.

Junto a la doctora Grisel Rodríguez, coordinadora del Programa Rescate Mamíferos Marinos del DRNA voluntarios y efectivos se dieron a la tarea de verificar el estado de salud de los mamíferos marinos, para luego redirigirlos mar adentro.

Videos en redes sociales dan cuenta de los esfuerzos de los voluntarios y personal de DRNA para liberar las ballenas y redirigirlas a aguas más profundas.

PUBLICIDAD

De momento no trascendió información sobre las razones por las que las ballenas se habrían acercado tanto a la costa. Sin embargo, los calderones o ballenas pilotos son conocidos por sus frecuentes varamientos masivos. Al momento no hay información sobre el estado de conservación de esta especie, que es objeto de caza y captura incidental en algunos países. Los calderones viven un promedio de 45 años los machos y hasta 60 años las hembras, y pueden alcanzar una longitud de 6 metros (21 pies) o más.

Primera Hora intentó obtener más información del DRNA sobre la situación y al momento se hallaba en espera de una respuesta del personal de la agencia.