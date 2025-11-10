Resumen de las cinco noticias que ocurrieron en el fin de semana

1 Supremo le tira la toalla a Trump El Supremo federal aceptó el viernes la apelación de emergencia del gobierno de Trump para bloquear temporalmente una orden judicial que exige la financiación completa de los pagos de ayuda alimentaria del SNAP en medio del cierre del gobierno. Un juez había dado a la administración republicana hasta el viernes para realizar los pagos a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Sin embargo, la administración solicitó a un tribunal de apelaciones que le permitiera continuar con los pagos parciales del SNAP previstos para el mes.

2 Ponchaban, pero no trabajaban Seis empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de la región de Aguadilla enfrentan cargos criminales por hacer que estaban trabajando, pero en realidad se tomaban el día para asuntos personales. Un comunicado emitido por el Departamento de Justicia establece que estos empleados “ponchaban la entrada a laborar y luego se retiraban a realizar gestiones personales; para luego regresar a la AAA y ponchar la salida”. El juez Orlando Avilés Santiago, del Tribunal de Aguadilla, determinó causa probable para arresto contra los seis empleados. Les impuso una fianza global de $222,000. La vista preliminar quedó pautada para el 21 de noviembre.

3 ¡Tremenda “matá”! La animadora Alexandra Fuentes no pudo participar del 10K Lola Challenge tras sufrir una aparatosa caída en su programa “Alexandra a las 12”. En un vídeo que colocó en sus redes sociales, la presentadora de televisión compartió que sufrió la caída en el espacio televisivo mientras compartía con el barbero y creador de contenido Victorino Style, quien la ayudó a levantarse y sentarse tras el accidente en el set. Fuentes se golpeó fuerte la rodilla, lo que le imposibilitó participar del evento.

4 Caos en aeropuertos Cientos de vuelos fueron cancelados durante el fin de semana debido al cierre del gobierno y a la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA) de reducir el tráfico aéreo actividad en 40 de los aeropuertos más concurridos del país. Más de 1,000 vuelos también fueron suspendidos el viernes, según FlightAware, un sitio web que monitorea las interrupciones en los viajes aéreos. Esto ha agravado el impacto del que ahora es el cierre federal más largo del país.