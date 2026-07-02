El Departamento de Salud (DS) lanzó la campaña educativa que busca prevenir lesiones cervicales, lesiones de la médula espinal y muertes asociadas a clavados de cabeza en aguas desconocidas.

El secretario de Salud, doctor Víctor M. Ramos Otero y el presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología (SPOT), el doctor Chrispoher Alcalá Márquez, presentaron la campaña “Sin lanzarte: Pies Primero”, una iniciativa de prevención dirigida promover prácticas seguras al entrar al agua.

Según explicaron, la campaña promueve un mensaje sencillo, pero que puede salvar vidas: si no conoces la profundidad, no ves el fondo o existe la posibilidad de rocas, banco de arena, objetos sumergidos o corrientes, no te lances de cabeza; entra al agua con los pies primero.

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“Disfrutar de nuestras playas, ríos, charcas y otros cuerpos de agua también significa hacerlo con responsabilidad. Una decisión de segundos puede marcar la diferencia entre un día de recreación y una lesión que cambie una vida para siempre. Con esta campaña hacemos un llamado a toda la ciudadanía a proteger su vida y la de sus seres queridos”, expresó Ramos Otero.

La iniciativa responde a una realidad documentada en Puerto Rico. Un estudio realizado en el Centro Médico de Puerto Rico identificó 65 casos de trauma de columna asociados a accidentes de clavado entre 2014 y 2020. Del total de pacientes, el 96 % sufrió lesiones en la columna cervical y el 42 % desarrolló una lesión medular, con consecuencias que pueden incluir parálisis permanente.

La investigación también encontró que el 94 % de los casos ocurrió en hombres, con una mediana de edad de 29 años, lo que evidencia el impacto de este tipo de lesiones en adultos jóvenes.

El doctor Alcalá Márquez sostuvo que “las lesiones catastróficas de la columna cervical representan una de las consecuencias más devastadoras y costosas de un accidente completamente prevenible”.

“Cada campaña educativa es una oportunidad para evitar una discapacidad permanente y preservar un proyecto de vida. Con Pies Primero reafirmamos que la prevención es una responsabilidad compartida y que el liderazgo de nuestras instituciones puede transformar la educación en la herramienta más poderosa para proteger la salud, la independencia y el futuro de nuestra población”, indicó.

A nivel internacional, diversos estudios reflejan un patrón similar. La mayoría de las lesiones por clavados ocurre en hombres jóvenes y son, en gran medida prevenibles. Organizaciones como la American Academy of Orthopedic Surgeons, la American Spinal Injury Association y la Cervical Spine Research Society recomiendan entrar al agua con los pues primero cuando se desconoce la profundidad o las condiciones del fondo.

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Como parte de la campaña, el DS desarrolló una estrategia educativa que incluye difusión de mensajes en medios de comunicación y redes sociales, así como campamentos, municipios, playas, balnearios y otros espacios recreativos, con el propósito de reforzar una conducta segura antes de entrar al agua.

Finalmente, el DS y la SPOT exhortan a la ciudadanía a adoptar esta práctica preventiva y compartir mensaje con familiares y amigos. “Sin lanzarte: Pies Primero” busca convertir una acción sencilla en un hábito que contribuya a evitar lesiones que pueden cambiar una vida para siempre.

“Nuestro llamado es sencillo y puede salvar vidas. Porque una decisión de segundos puede proteger una vida para siempre. Si no conoces el fondo, no te lances de cabeza. Entra al agua con los pies primero”, insistió el secretario de Salud.