El presidente del Centro Unido de Detallistas, Jorge Argüelles Morán acogió satisfecho la nueva orden ejecutiva que impone multas a los ciudadanos que cuando salgan a la calle no lleven puestas mascarillas como parte de las medidas para atajar el repunte del COVID-19.

“Lo importante es que se atendieron dos asuntos que nos preocupaban: la pobre fiscalización, no solamente en los comercios sino en el ciudadano común que se seguía aglomerando y por otro lado la falta de educación, sobre todo a muchachería joven que no está consciente del peligro de esta enfermedad, no tanto para ellos sino para sus padres, abuelos o familiares de mayor edad que son los que están a mayor riesgo de contraer la enfermedad más severa que pueda llevarlos inclusive a la muerte”, sostuvo el líder de los pequeños negocios.

Argüelles, quien es parte del task force económico, agradeció el que se haya incluido en la nueva orden ejecutiva el imponer multas a los ciudadanos que incumplen con el uso de mascarillas.

“Los comercios hemos sido víctimas en gran medida por los irresponsables que no cumplen con la orden ejecutiva, esto sin decir que también hay comerciantes que han incumplido y a éstos les debe caer todo el peso de la ley”, sostuvo.

“Anteriormente veíamos como se cerraban los balnearios, pero algunas personas se metían en grupos a las playas, veíamos clubes de motoras, cabalgatas y la Policía no intervenía”, dijo para agregar que ésta fue una de las recomendaciones del task force económico.

Añadió que también se ha incluido el desarrollo de un programa agresivo de educación al público de la importancia de seguir medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas y desinfectantes de manos para concientizar a la ciudadanía.

“Sabíamos que iba a ver un aumento en las restricciones, pues sabíamos que se habían disparado los números”, dijo el también médico generalista.

Añadió que las medidas recomendadas a la gobernadora Wanda Vázquez se tomaron en consenso entre el task force médico y el económico.

Reconoció que algunas de las restricciones podrían afectar la operación de pequeños comercios, pero dijo que “alguna acción había que tomar”. Sostuvo que estadísticamente las actividades que son focos de contagio son aquellas donde se aglomeren personas.

“Si te van a limitar a tener el 25 por ciento de la clientela en un negocio es difícil, pero era eso o volver al lock down como el que tuvimos al principio, eso hubiera hecho quebrar a miles de comercios”, expresó Argüelles.

“Me hubiera gustado que no tuviéramos que llegar a este punto y no hubiéramos llegado si se hubieran tomado medidas fiscales más efectivas y ahora lo que nos queda es mirar hacia el futuro y ver si con esta nueva orden podemos impedir que se llegue un cierre total como hubo al principio en marzo”, agregó.