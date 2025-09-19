La tormenta tropical Gabrielle se podría convertir en un huracán para este próximo domingo, según pronosticó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

Sin embargo, no se espera que el ciclón afecte algún territorio de las Antillas o la costa este de los Estados Unidos.

El NHC sólo pidió a los residentes de Bermuda que monitoren a Gabrielle, ya que podría pasar cerca de su territorio para el lunes.

En la actualidad, Gabrielle es una tormenta con vientos de 50 millas por hora. Se mueve al noroeste a 12 millas por hora.

El informe del NHC establece que “se espera un giro gradual hacia el nor-noroeste para el sábado por la noche, seguido de un movimiento hacia el norte para el domingo por la noche. En la trayectoria del pronóstico, se espera que el centro de Gabrielle pase al este de las Bermudas el domingo por la noche y el lunes”.

11 AM Update| Actualización



Official track of Tropical Storm Gabrielle: No direct impacts from this system are expected over the islands.



Trayectoria oficial de la tormenta tropical Gabrielle: no se esperan impactos directos de este sistema sobre las islas.#prwx #usviwx pic.twitter.com/qSHjM5A17A — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 19, 2025

La tormenta está muy alejada al noreste de Puerto Rico.

Por el momento, no hay alertas sobre implicaciones sobre la Isla por Gabrielle. De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan indicó que “no se esperan impactos directos de este sistema sobre las islas”.

En la zona del Atlántico, el NHC también vigila una onda tropical que se encuentra el oeste de África. Esta tiene un bajo potencial de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.