La depresión tropical número siete del Atlántico se formó este miércoles en la madrugada, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami (CNH).

Según el boletín de las 5 de la mañana del CNH, el sistema se encontraba en la latitud 13.7 grados norte, longitud 45.9 grados oeste y se movía al oeste a razón de 13 millas por hora.

Al momento tiene vientos sostenidos de 35 millas por hora. Sin embargo, el pronóstico del CNH establece que durante este miércoles pudiera ganar fuerzas y convertirse en la tormenta Gabrielle. Luego, el domingo se pudiera estar paseando por el centro del Atlántico como un huracán.

Sobre su trayectoria, el primer boletín establece que aunque se estaba moviendo al oeste, pronto cambiará su rumbo hacia el noroeste, para después hacer un giro hacia el norte o noreste lo que lo ubicaría bastante distante de las Antillas.

La depresión tropical siete rompe una racha de tres semanas sin formación ciclónca en el Atlántico a pesar de estar en el pico de la temporada de huracanes.

El último sistema formado en la cuenca atlántica fue Fernand en el 23 de agosto y se disipó el 28 de agosto.

La temporada de huracanes arrancó el pasado 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre.