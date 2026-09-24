Las lluvias registradas en Puerto Rico durante la semana pasada rindieron fruto y disminuyeron la gravedad de la sequía.

El Monitor de Sequía de los Estados Unidos informó este jueves que la zona este de la isla grande salió de la sequía extrema que la afectó desde agosto pasado.

Sólo quedó bajo sequía extrema una pequeña porción del este de la isla municipio de Vieques.

También se registró un alivio de la sequía extrema que afecta al sur de Puerto Rico desde julio pasado. No obstante, el litoral costero desde Cabo Rojo hasta Salinas sigue afectado por la falta de lluvia.

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Además, la zona libre de sequía en el noroeste de Puerto Rico se amplió. El cuadrante desde Vega Baja a Mayagüez quedó libre de sequía.

¿A qué se le atribuyó esta mejoría?

El informe del Monitor expone que “una fuerte onda tropical atravesó Puerto Rico durante la semana pasada y aportó precipitaciones muy necesarias. La mayor parte de la región experimentó una mejora en las condiciones de sequía, con una recuperación de la vegetación y de la humedad del suelo. No obstante, los caudales de los ríos permanecen por debajo de lo normal en algunas zonas”.

El cambio fue trascendental. La sequía extrema pasó de ocupar 37.14% del territorio a 9.64%.

La sequía moderada aumentó, ya que recogió el territorio que salió de sequía extrema. Ocupa en la actualidad el 35.61% del territorio.

Entretanto, la zona libre de sequía aumentó de 26.18% a 31.96% del territorio.

Pese a esta mejoría en la sequía, los niveles de los embalses continuaron bajando este jueves.

Así amanecieron los niveles de los embalses este jueves, 24 de septiembre. ( AAA )

Carraízo, que se mantiene en nivel de seguridad, disminuyó dos centímetros en las pasadas 24 horas. Mientras, la Plata bajó cinco centímetros, reportó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Es el embalse de La Plata el que se encuentra en peor nivel, bajo ajustes operacionales.