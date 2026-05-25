Los hoteles y paradores en Puerto Rico, para este fin de semana feriado con motivo del Día de la Recordación, estuvieron prácticamente llenos, lo que representó un aumento de 4.3% en sus ocupaciones en comparación con el 2025.

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, informó que, según los datos recopilados por la agencia, la ocupación promedio en las siete regiones sobrepasó el 86.3%.

“La industria turística continúa consolidándose como uno de los sectores más importantes de la economía de Puerto Rico generando empleos, actividad comercial y oportunidades de desarrollo en todas las regiones de la Isla”, indicó Robles Cancel.

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Explicó que se proyecta que la temporada de verano será una muy activa.

“Estos altos niveles de registros y el aumento registrado al compararse con las cifras del 2025 redundan en mayores recaudos por concepto de canon de ocupación y, por consiguiente, en mayores beneficios y mejor calidad de vida para nuestra gente”, añadió.

Las estadísticas “reflejan un aumento de al menos 4% en ocupación en todas las regiones de la Isla”.

Porta Cordillera encabezó la ocupación hotelera entre el viernes y el domingo, con un 100% de las habitaciones endosadas por la CTPR reservadas, mientras que las islas municipio de Vieques y Culebra reflejaron un impresionante 96% de ocupación.

Así mismo, las cifras fueron positivas para Porta del Este (90.41%), Porta Atlántico (88.4%), Porta del Sol Norte y Porta Capital (86.1%), Porta Caribe (83.2%) y Porta del Sol Sur (81%).

El día de mayor actividad en las hospederías a nivel Isla fue el sábado, con un 92.1% de ocupación. En el caso de las hospederías que operan bajo el programa de Paradores de Puerto Rico de la CTPR, reportaron un promedio de 81% de ocupación en sus facilidades.

ATM: Récord para 2026

Asimismo, HMS Ferries anunció recientemente un exitoso inicio de 2026, con un aumento de más del 7% en el número de pasajeros transportados entre enero y abril en comparación con el mismo período del año anterior en todas las rutas.

En lo que va de año, el sistema de lanchas ha transportado más de 706,000 pasajeros y cerca de 43,000 vehículos entre enero y abril, superando el año anterior por más de 7% y 11%, respectivamente.

“Los viajes hacia y desde los municipios de Culebra y Vieques reflejaron un aumento combinado de más del 6% entre enero y abril, superando los 506,000 pasajeros transportados. La ruta Metro registró el mayor incremento en lo que va de 2026, alcanzando un crecimiento de casi 10% en comparación con el mismo período del año pasado, mientras que los viajes entre San Juan y Cataño superaron los 200,000 pasajeros hasta abril”, se explicó por escrito.