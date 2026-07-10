La Administración del Seguro Social informó la relocalización de sus oficinas en Manatí, a los Puerto Rico Premium Outlets de Barceloneta, a partir del lunes 27 de julio.

En un comunicado de prensa se informó que como parte los trabajos de relocalización, la oficina, que actualmente está ubicada en el centro comercial Trigal Plaza, Suite 6 en Manatí, permanecerá cerrada el jueves 23 y viernes 24 de julio, tras lo que iniciarán operaciones en sus nuevas facilidades el 27 de julio. Los números de teléfono seguirán siendo el 1-866-256-2681 y 1-833-950-2962, respectivamente.

Aquellas personas que necesiten servicio presencial durante los días que esa oficina permanecerá cerrada, pueden acudir a la oficina de Arecibo, localizada en el 880 de Calle Isaac Cruz Santiago, o a la de Bayamón, ubicada en el séptimo piso de Metro Medical Center, Suite 1701, carretera número 2, en horario de 9:00 a 4:00 p.m.

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También pueden buscar servicios en línea o hacer citas visitando el portal del Seguro Social, www.ssa.gov/es/manage-benefits/make-an-appointment, o por teléfono al 1-800-772-1213, que también cuenta con un servicio de devolución de llamada. Las personas sordas o con dificultades auditivas pueden llamar al número TTY del Seguro Social, 1-800-325-0778.

Muchos servicios del Seguro Social están disponibles convenientemente en línea en segurosocial.gov. Las personas pueden crear su cuenta personal ‘my Social Security’ en www.ssa.gov/myaccount (disponible solo en inglés). Si ya reciben beneficios de Seguro Social, pueden iniciar o cambiar el depósito directo en línea, solicitar un reemplazo del SSA-1099 y, si necesitan prueba de sus beneficios, pueden imprimir o descargar una Carta de Verificación de Beneficios actual desde su cuenta.

Las personas que aún no reciben beneficios pueden usar su cuenta en línea para obtener un Estado de Cuenta personalizado de Seguro Social, que proporciona información sobre sus ingresos, así como estimados de sus beneficios en el futuro. El portal también incluye una calculadora de jubilación y enlaces a información sobre otros servicios en línea.

Para solicitar una tarjeta nueva de Seguro Social, debe iniciar el proceso en línea. Las personas pueden visitar www.ssa.gov/es/number-card (disponible solo en inglés) para enviar una solicitud de tarjeta de reemplazo, iniciar una solicitud para una tarjeta actualizada o solicitar un número de Seguro Social por primera vez. Algunas personas pueden no necesitar visitar una oficina y, si necesitan visitarla para completar la solicitud, ahorrarán mucho tiempo comenzando en línea.