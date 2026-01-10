Un sismo de registró la noche del viernes al norte de Puerto Rico, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés).

El mismo, ocurrido después de las 8 de la noche, tuvo una magnitud de 3.9. Su epicentro fue justo donde se ha desarrollado un enjambre sísmico desde hace unos días al norte de la Isla.

En las redes sociales pocas personas dijeron haberlo sentido.

El profesor Víctor Huérfano Moreno, director de la Red Sísmica de Puerto Rico, del Colegio del Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, explicó en etrevista con Primera Hora hace unos días que un enjambre, es “un grupo de eventos que ocurren en un periodo corto de tiempo, sin un evento particular de mayor importancia, sino que todos son más o menos de la misma magnitud y profundidad”. Se diferencia de una secuencia, como la que se vivió en 2020 en el suroeste, “donde tuvimos un evento de importancia que fue el de 6.4, y todos los demás asociados a ese evento”.Los enjambres “pueden durar desde horas hasta varios días. Pero no más de días”.

En cambio, una secuencia puede durar mucho más tiempo, como la del suroeste (los terremotos del 2020), que ya va para 6 años.

“¿Y qué pasa con los enjambres? Pues que ocurre es actividad y todo vuelve a la situación normal”, indicó Huérfano, recordando que en Puerto Rico hay actividad sísmica “todos los días”, con un promedio “de 8 a 12 eventos por día”.

“Así que no es para alarmarnos. Es una situación que ya se ha observado con anterioridad”, afirmó.

“Sí es importante, y hay que recalcarlo, dos cosas: primero, que la época del año no tiene que ver nada con la actividad sísmica. Sí, la secuencia del 2020 pues ocurrió alrededor del fin de año, pero al norte de Puerto Rico, en el Sombrero, por ejemplo, hemos tenido enjambres que ocurren en cualquier época del año, desde fin de año, desde verano, otoño, y en primavera también. Recuerden que la actividad sísmica no tiene que ver nada con la parte, número uno, atmosférica, y número dos, con lo que es el calendario que nosotros manejamos, el Calendario Gregoriano. Así que eso es coincidencia no más”, sostuvo.

Más allá del enjambre, el experto insistió que lo que sí debemos considerar como “más importante es que mantengamos esa consciencia sísmica” de que “estamos en una zona de actividad sísmica” y, tal como lo registra la historia, “un evento puede ocurrir en cualquier momento”.