El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, reconoció esta tarde que el descenso en la tasa de positividad del COVID-19, que esta mañana se ubicó en 4.7%, coloca a Puerto Rico “en un buen momento de la pandemia”.

Mellado López agregó que el panorama es aún más alentador, ya que se ha logrado cierto grado de inmunidad de rebaño, por cuanto el 84% de la población puertorriqueña está o inoculada o recuperada de la enfermedad.

“Estamos en buen momento. Según los estudios que nosotros hemos hecho de cero prevalencias entre vacunados y personas que han tenido la enfermedad, más del 84% de personas que tenemos inmunidad, que tenemos los anticuerpos”, detalló a la prensa tras una conferencia en el Hospital Auxilio Mutuo donde se celebraron los 10 años desde el primer trasplante de hígado.

Según la agencia que dirige, las hospitalizaciones a causa del virus siguen con un patrón descendiente. Hoy se registraron 79 pacientes internados, cifra que incluye a 67 adultos y 12 casos pediátricos. Mientras, seis personas fallecieron, de las cuales cuatro no estaban vacunados contra el coronavirus. Otras dos tenían la dosis de refuerzo.

A pesar de que el gobernador Pedro Pierluisi adelantó el pasado lunes que prontamente podría flexibilizar algunas órdenes ejecutivas que buscan frenar la propagación del COVID-19 de acuerdo a las recomendaciones que reciba de la comunidad médica, Mellado López declinó en revelar cuáles sugerencias ha ofrecido.

“Hemos tenido comunicación, pero obviamente voy a esperar que (Pierluisi) sea la primera persona que indique, porque son cambios de su propia orden y a mí no me gusta siempre adelantar eso, porque definitivamente es él la persona que va a tomar las decisiones. Sí estamos en un momento bueno en la pandemia, como ustedes han visto las hospitalizaciones han bajado, tenemos tratamiento, tenemos pastillas, tenemos monoclonales, tenemos vacunas y una gran cantidad de puertorriqueños se han vacunado. Ese es el escenario en el día de hoy, pero los cambios las toma él porque fue él quien hizo la orden y eso yo siempre lo respeto”, reiteró.

“Está la Coalición Científica, están obviamente los epidemiólogos del Departamento de Salud, está la doctora Cardona y hay muchas recomendaciones que se les da al Gobernador, pero a mí no me gusta adelantar, porque él es el que hace la orden”, agregó.

Mellado López indicó, además, que, independientemente de las flexibilizaciones que se podrían anunciar por el Gobernador, deberá ser responsabilidad ciudadana evitar el contagio.

“Ya tenemos gran cantidad de cosas que podemos prevenir la enfermedad y tratar la enfermedad. Esas son dos cosas que no teníamos en el principio”, dijo a Primera Hora.

“En el momento de que lo vayamos a (tener mayor flexibilización), tenemos que tener una responsabilidad individual. Si tú sabes que vas a un sitio aglomerado y no tienes vacuna, ponte la mascarilla. Si aun así sabes que tienes las tres vacunas, pero, en ese momento te sientes mal, mira no vayas al lugar. El Gobierno no debería estar obligando, porque hay una responsabilidad individual. Están las vacunas, están las recomendaciones, el pueblo de Puerto Rico, el mundo entero sabe cómo prevenir. Llevamos dos años en esto”, añadió.

El secretario instó a la inoculación contra el virus, máxime de la tercera dosis. De acuerdo a Salud, el 95.2% de la población apta para recibir la inyección tiene al menos una dosis.

Por otro lado, el secretario desmintió las alegaciones de que las inoculaciones contienen ingredientes adversos, asegurando que “si hubieran visto que una persona se murió por la vacuna ya se hubiera sabido”.

“Lo que se alega que la vacuna tiene X o Y cosa, no. Esto es basado en ciencia”, atestiguó. “Todo esto que se hizo fue para flexibilizar. Yo estoy loco para que se flexibilice, los puertorriqueños también queremos que esto se flexibilice en la medida de que científicamente podamos hacerlo”, sostuvo.

“Lamentablemente, y lo digo con el mayor de los respetos a aquellas personas que no creen en la vacuna, ya está más que probado que, persona que no está vacunado, lamentablemente ese va a ser el panorama. Personas que estén inmunocomprometidas mayores de 60 años en el panorama también va a estar el hospital. Por eso es que nosotros enfatizamos en esa tercera dosis. Hay gente que dice ‘ah, pero ¿cuántas nos vamos a poner?’. Pues, yo no sé, porque la influenza lleva desde el 1918 y todavía tenemos que ponérnosla todos los años. O sea que, todos los años vamos a tener que hacer lo mismo”, anticipó.