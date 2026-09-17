La lluvia sigue.

Puerto Rico continuará bajo un patrón inestable este jueves debido a la combinación de una onda tropical y la humedad disponible en la región, lo que favorecerá aguaceros y algunas tronadas desde horas de la mañana, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Según el pronóstico, los primeros aguaceros serán mayormente de origen arrastrado por el viento y afectarán sectores del este y norte durante la mañana. Aunque un sistema de baja presión en niveles altos (vaguada) comenzará a alejarse del área, todavía aportará suficiente inestabilidad para el desarrollo de lluvia y tormentas aisladas.

Durante la tarde, el calentamiento diurno será más limitado por la abundante nubosidad, lo que podría reducir la intensidad de la convección. Sin embargo, el SNM anticipa que persistirán aguaceros y tormentas eléctricas, especialmente sobre el interior y el oeste de Puerto Rico.

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Riesgo de inundaciones continuará elevado

Los meteorólogos mantienen un riesgo elevado de lluvias excesivas para gran parte de Puerto Rico, incluyendo las regiones este, norte, interior y oeste. En el resto de la isla y en las Islas Vírgenes estadounidenses el riesgo se mantiene en un nivel limitado.

Estas condiciones persistirán al menos hasta el viernes y podrían provocar inundaciones urbanas y en carreteras, acumulación de agua en zonas de mal drenaje, crecidas menores en quebradas y arroyos y charcos y tramos inundados en vías públicas.

El SNM recomienda precaución al conducir durante periodos de lluvia intensa y evitar cruzar carreteras cubiertas por agua.

El calor regresará el viernes

A diferencia de días recientes, el riesgo de calor permanecerá limitado este jueves gracias a la extensa cobertura de nubes asociada con la onda tropical, lo que ayudará a moderar las temperaturas y los índices de calor.

No obstante, el panorama cambiará el viernes, cuando una masa de aire más seca acompañada de polvo del Sahara comience a filtrarse sobre la región. Esa transición reducirá la actividad de lluvia y favorecerá un aumento en el calor durante el fin de semana.