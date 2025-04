El futuro de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, un abandonado complejo atlético que continúa sumergiéndose en la ruina con cada día que pasa, no parece tener un panorama claro, pues depende de dos pleitos que están añejándose en el tortuoso recorrido de los procesos judiciales, uno en el tribunal local, y otro en el tribunal federal.

Y mientras la rueda de la burocracia judicial sigue dando sus aletargados giros, explicó el nuevo secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Héctor Vázquez Muñiz, a su agencia no le queda más remedio que seguir esperando para poder tomar acción con respecto a la rehabilitación del recinto, para lo que contaría, al menos en alguna medida, con el millonario fondo que se recaudó hace un par de años mediante aquel pago especial que hizo la población en marbetes y tablillas conmemorativos del hit 3,000 de Roberto Clemente Walker.

PUBLICIDAD

La finalidad era que, precisamente, una vez el complejo deportivo pasara a manos del DRD, se llevara a cabo su rescate, y así cumpliera con el propósito para el que se creó, de honrar el legado del legendario pelotero.

La venta de marbetes y tablillas conmemorativas recaudó cerca de $16 millones. ( Suministrada )

Los pleitos legales

“Ahí se está dando algo, como dicen en el béisbol, un ‘double play’, porque son dos demandas que están corriendo paralelas, una del Gobierno contra (la familia de) los Clemente y otra de los Clemente contra el Gobierno. Una es federal, y otra en el Tribunal de Primera Instancia local”, indicó el secretario en entrevista con Primera Hora.

Explicó que la demanda federal es “de la familia Clemente contra el Gobierno (de Puerto Rico) por los derechos que llaman de ‘trade mark’ (marca registrada), por el asunto del marbete y la tablilla. Recordarán la ley del legislador Ángel Matos, de los $5 el marbete, y entonces la cuestión de la figura de Clemente y el ‘trade mark’ por los derechos de copyright”.

“Y esa demanda la hacen los Clemente contra el Gobierno y va al Tribunal Federal, y en estos momentos estaba en el (Tribunal del Primer Circuito) Apelativo en Boston, y en mayo hay una vista oral de ese caso. Ese es el estatus más reciente”, afirmó, atribuyendo la información al procurador en el Departamento de Justicia, Omar Andino.

Paralelamente, continuó, está la demanda que el Gobierno radicó “contra los Clemente, por la titularidad de los terrenos de la Ciudad Deportiva”, que, de acuerdo con la última información que se había hecho pública, está en el Tribunal de Primera Instancia, ante el juez Anthony Cuevas.

PUBLICIDAD

Vázquez Muñiz aclaró que, de este caso, “no tengo ningún ‘update’ (actualización)”.

El único espacio en uso es un parquecito cerca del portón principal, donde “se está jugando fútbol americano”. ( Ramon "Tonito" Zayas )

El secretario comentó que, en el caso federal, “sí supe que la decisión inicial favoreció al Gobierno, a la parte demandada, y por eso es que se eleva y llega al Apelativo en Boston”.

Mientras esos casos judiciales se resuelven, el DRD ha tenido que permanecer “manos afuera”, como un espectador más que no puede entrar al juego.

“Bueno, al extremo que ni siquiera hemos querido ir físicamente a la Ciudad Deportiva”, lamentó Vázquez Muñiz.

Al igual que la mayoría de la gente, el secretario conoce del deterioro de las instalaciones en el complejo, aunque, sin haber podido entrar allí a inspeccionar. Por ello, no conoce el detalle de cada estructura.

Sostuvo que “lo único que sé que allí sí se está usando” es un parquecito cerca del portón principal donde “se está jugando fútbol americano. Es lo único que se está haciendo allí, juegan fútbol americano, la liga de aquí. Más nada. Y yo pregunté. (Me respondieron) ‘Eso lo brega un papá’. ¿Y cómo ustedes juegan allí si nadie le da mantenimiento a aquello allí? ‘No, somos los mismos papás, cortamos la grama y le damos mantenimiento. Vamos a usarlo, cortamos la grama nosotros, y hay que jugar tempranito en la mañana porque aquí no hay luces’”.

Estado actual de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, en Carolina. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Sin un plan trazado

Por otro lado, el secretario indicó que el monto final de la recaudación por el pago especial de los marbetes y tablillas conmemorativos, “cerró en $15.9 millones”.

Aclaró que “ese dinero está en Hacienda” y “se supone que se le asigne al DRD cuando terminen los dos casos en los tribunales”. Indicó que el fondo no se ha usado y “de hecho, no se puede usar” para ningún otro propósito que no sea el que se estableció originalmente de rehabilitar la Ciudad Deportiva.

PUBLICIDAD

A la pregunta de si el fondo había ganado intereses durante este tiempo que ha permanecido salvaguardado, respondió que no tenía esa información, pero “ojalá” así sea.

Sin embargo, sea cual sea el monto que tenga esa cuenta, el secretario estimó que “honestamente, $15.9 millones, en Ciudad Deportiva, es muy poco lo que tú puedes hacer allí”.

En cualquier caso, ante la espera forzada, y sin poder conocer de antemano qué acabará ocurriendo en los tribunales, no hay un panorama claro para la Ciudad Deportiva.

Estado actual de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, en Carolina. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Yo desconozco por completo, no ha sido tema de conversación cuáles son los planes, porque hay que esperar. No debe uno ser especulativo de que ‘vamos a hacer esto’ sin saber qué determinan los tribunales. No sé si se ha pensado en (una alianza) público privada con un inversionista privado que también participe o algo. Pero, la realidad, $15.9 millones ahí guardaditos, que es como si no existieran. Están ahí intocables”, comentó, el secretario, admitiendo que, así las cosas, no ha trazado un plan para el complejo deportivo.

“Ni me acerco por allí. O sea, de verdad, vamos a esperar, vamos a ser prudentes. Estamos empezando nuestras gestiones, y tenemos diferentes prioridades”, manifestó.

“Cuando eso (los casos en los tribunales) se resuelva, ya lo hablaremos entonces con la gobernadora (Jenniffer González), con (el Departamento de) Desarrollo Económico (y Comercio, DDEC), con (el Departamento de) Hacienda, y obviamente que nos den ideas… y con la Legislatura, recuerda que ese recaudo fue por ley”, agregó.

“Eso sí, (los fondos) los vamos a pelear que sea para (uso) recreo deportivo. Eso sí, porque nos hace falta. Pero se hace de la manera ordenada, hablando con la gobernadora, hablando con Desarrollo Económico, hablando con el Distrito de (el Centro de) Convenciones, y con la Legislatura”, insistió.