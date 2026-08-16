En picada.

Los principales embalses que suplen agua a la zona metropolitana continúan en caída libre debido a la poca precipitación y las condiciones de sequía que enfrenta Puerto Rico por numerosas semanas.

Las esperanzas de recibir la lluvia necesaria con el sistema que pasaría por la región, se esfumaron este fin de semana, y aunque en varias zonas se reportaron aguaceros no cayeron en las cuencas que están en estado de ajustes operacionales.

El embalse Carraízo y La Plata bajaron sus niveles, según los datos publicados a las 5:00 de la mañana de este domingo por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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Carraízo disminuyó 0.03 metros para situarse en 37.82 metros. Si llega a los 37 metros entra en etapa de control. Mientras, La Plata -que está bajo observación- bajó 0.07 metros para reflejar 45.88 metros. Con un metro menos en su nivel, entraría en ajustes operacionales.

Niveles de los principales embalses para el domingo 16 de agosto. ( Captura )

El lago de Cidra, por su parte, se mantuvo igual con 400.17 m. (ajustes).

Otros embalses bajo observación son Río Blanco (Naguabo, 25.09 m.), Fajardo (47.31 m.), Guayabal (Juana Díaz, 102.36 m.) y Lucchetti (Yauco, 170.60 m.). Por su parte, en nivel de seguridad están Toa Vaca (Villalba, 147.43 m.), Carite (Guayama, 541.92 m.), Patillas (63.68 m.); Matrullas (Orocovis, 733.11 m.); Garzas (Adjuntas, 736.05 m.); Guayo (Lares, 443.37 m.) y Loco (Yauco, 69.88 m.). El único en nivel de desborde es Guineo (Orocovis, 902.42 m.)