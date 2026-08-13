Los alcaldes de municipios con sectores que reciben agua del sistema del embalse La Plata se han unido para planificar y eventualmente, aplicar un racionamiento de agua preventivo, aseguró el primer ejecutivo de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres.

Aunque aclaró que por el momento no hay ningún racionamiento en vigor, en una reunión que sostendrán los ejecutivos municipales el próximo lunes se espera que comiencen a trazarse las estrategias para ese racionamiento, así como su logística. Esta información también fue confirmada por la alcaldía de Bayamón, otro de los municipios que también se sirve del embalse La Plata.

“Básicamente lo que hemos acordado todos los alcaldes que se suplen del embalse La Plata es crear un racionamiento preventivo, con el fin de extender un poco más la vida útil del lago, ya que está en observación, y los niveles siguen disminuyendo. Si hacemos un plan de ajuste pues eso puede permitir que dure más, y así podemos ganar tiempo en lo que caen buenos aguaceros y los niveles del embalse aumenten”, comentó el alcalde de Naranjito.

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El embalse La Plata se mantiene en el nivel de observación.

A esos fines, agregó, “se activa el plan de distribución de agua, donde ya cada municipio ha firmado su orden ejecutiva de emergencia, haciendo referencia a la del estado, y comenzamos a suplir agua a aquellos lugares donde se vaya el agua”.

Sin embargo, reiteró que este eventual plan de racionamiento para el embalse de La Plata no está en vigor en estos momentos.

Por ahora, “se supone que mañana, viernes, la AAA (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados) y su presidente (Luis R. González Delgado) presenten un plan de trabajo, porque ellos están recopilando su data histórica y haciendo una comparación con los niveles del embalse al día de hoy, para entonces ver cómo se pudiera establecer ese racionamiento, si es viable el racionamiento, lo cual estamos promoviendo, y entonces el próximo lunes tenemos ya pautada una reunión nuevamente todos los alcaldes y personal de la AAA para entonces finiquitar el asunto, si finalmente se da o no se da”.

“Pero, al día de hoy, estamos en condiciones normales, con las altas y bajas del sistema, pero no estamos en racionamiento en estos momentos. Si hay una comunidad que no tiene agua no es por racionamiento, sino por alguna falla en los sistemas, salideros que provocan bajas presiones, entre otras cosas… un factor externo que no es atribuible a racionamiento”, subrayó.

El alcalde dejó claro que, si bien los alcaldes tienen esa propuesta de racionamiento, “finalmente quien decide es la AAA, porque ellos son los custodios del sistema”.

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“Así que el lunes tendremos esa reunión para saber si inicia el proceso. Obviamente no se va a iniciar de un día para otro. Entonces ahí establecemos el día, la fecha… ok, tal día vamos a iniciar, y entonces antes de, iniciamos una campaña inmediata de comunicación para que la ciudadanía se vaya preparando. Que no sea que hay un racionamiento de hoy pa mañana, sin haberle notificado a la ciudadanía”, sostuvo.

En tanto, sobre el pronóstico de algunas lluvias que vendrían en camino y podrían caer durante el fin de semana, indicó que cualquier lluvia que caiga “es bueno, buenísimo”.

“Por eso es importante establecer un plan de racionamiento, porque toda lluvia nos gana espacio, mitiga la situación y extiende esa vida útil (del embalse), y no caer en esa zona amarilla de ajuste operacional”, afirmó.

Piden a la ciudadanía mantener la calma

En el caso de Naranjito, que tiene la particularidad de que el 100% del agua que se sirve de La Plata se hace por bombeo, aclaró que, independientemente del tiempo que se fije para el racionamiento, sus zonas más altas con toda probabilidad van a estar más tiempo sin recibir agua, en lo que el sistema se va llenando.

“Las zonas más altas, si digamos que el racionamiento que se desarrolle sea de 12 horas, pues en Naranjito yo no puedo hablar de 12 horas, yo tengo que añadirle por lo menos un mínimo de seis horas adicionales, y quizás 10 horas adicionales en zonas más altas. Por ejemplo, en Naranjito, el barrio Achiote va a ser el último barrio, que cuando abran el sistema pues va a tener un lapso de tiempo adicional para que comiencen a recibir el agua y la gente pueda llenar sus cisternas”, comentó Ortiz Chevres.

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Agregó que, para paliar esa situación, “nosotros vamos a empezar de atrás pa alante. Una vez comience esto, vamos a empezar a hacer la distribución (de agua) en ese barrio, y vamos al revés al sistema, desde lo más alto hasta lo más bajo, hasta que venga el agua y por lo menos la ciudadanía pueda recuperar”.

Además, resaltó la importancia de “mantener un nivel de comunicación con el pueblo, de manera periódica, para que la gente entienda de que estamos conscientes, de que vamos a estar atendiendo la situación, y prevenir una crisis emocional, porque sabemos que cuando la gente no tiene comunicación, se va el agua, o nadie le contesta, o nadie le dice, no ven camiones, pues los niveles de desesperación aumentan, y no queremos llegar a eso”.

“Así que todo eso va a constituir todo ese esfuerzo: un plan de distribución de agua, mucha comunicación, ayuda mutua entre los municipios, y por lo menos ganar tiempo en la vida útil del embalse y a su vez ganar tiempo de que puedan caer aguaceros que aumenten los niveles del embalse”, afirmó.

Agregó que, como parte de ese plan de mitigación, “ya tenemos llenaderos identificados de pozos debidamente certificados, acueductos comunitarios, entre otros, que nos van a ayudar para suplir la distribución de agua en las comunidades, en lo que el sistema nuevamente recupera”.

Asimismo, indicó que todo se está trabajando de manera coordinada entre todos los municipios afectados, así que, siendo Naranjito el más vulnerable a estar sin agua por tiempo más prolongado, por depender del bombeo, espera que “tanto el municipio de Guaynabo como el de Bayamón nos van a estar ayudando en el suplido de camiones, entre otros equipos para ayudar a mitigar”.

“Cada cual (municipio) ya tiene su plan de trabajo, y esto va a hacer durante la marcha, haciendo evaluaciones tras evaluaciones, y haciendo coordinaciones para, de acuerdo a lo que esté pasando, pues entonces hacer los ajustes necesarios”, insistió.

Así las cosas Ortiz Chevres exhortó a la ciudadanía a “entender la situación, y que no entremos en estado de desesperación, que mantengamos la calma, que vamos a estar haciendo todo lo necesario para poder mantenerle agua, por lo menos la reserva de la familia”.