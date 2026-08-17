LUMA Energy informó esta noche la salida repentina de las unidades 1 y 2 de AES, lo que desencadenó un apagón que dejó a más de 100,000 abonados sin servicio eléctrico.

“Hay relevos de carga por la salida repentina de AES 1 y AES 2. Esto significa que no hay la suficiente generación para que LUMA transmita y distribuya la energía hasta tu hogar y negocio, de acuerdo con el consumo de los clientes. Las compañías generatrices, como Genera y otras cogeneradoras, AES y Ecoeléctrica, son las responsables de la generación que se produce en la isla. Nuestros equipos continúan la comunicación con las generatrices y monitorean de cerca la demanda para manejar los relevos de carga y asegurar la estabilidad del sistema”, informó un portavoz del consorcio energético.

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A eso de las 8:19 p.m., el portal de Genera PR reflejaba una generación total de 2,759 megavatios y 2,822 megavatios disponibles, y una reserva estrecha de 38 megavatios en rotación, mientras se anticipaba que la demanda de carga ascendería a 2,926 megavatios en la próxima hora.

Según LUMA Energy, a la misma hora, unos 95,494 abonados se encontraban sin servicio eléctrico, siendo las principales zonas afectadas por el apagón San Juan, con 38,425 hogares a oscuras y Bayamón, con 22,140.

Es la segunda noche consecutiva que se registran apagones, luego que 200 mil abonados quedaran sin servicio el sábado, lo que Genera PR atribuyó a un incendio en el patio de interruptores de Costa Sur. Sin embargo, LUMA rechazó esa información y aseguró que el apagón se debió a la rotura de una línea, que cayó sobre una línea de 230 mil voltios en la central Costa Sur, provocando un “disturbio”. Según LUMA, esa rotura fue provocada por “mal tiempo”.