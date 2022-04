Frustrados, hartos y con escasa o ninguna confianza en quienes están a cargo del sistema eléctrico del País, así dijeron sentirse varios ciudadanos entrevistados al azar por este diario en la zona metropolitana, a poco más de 12 horas de que todo Puerto Rico se quedara, una vez más, sin servicio de energía eléctrica.

11 Fotos Los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica y LUMA Energy atendieron a la prensa en los predios donde ocurrió la avería que dejó a millones de abonados sin el servicio.

La mayoría, inclusive, sostuvo que lo que apuestan es a la instalación de paneles solares para poder superar la pesadilla de los apagones.

Algunos, además, dejaron saber su malestar porque la ausencia de energía se combina con un alza en los precios de la gasolina, que es el combustible que usan muchos para el funcionamiento de sus plantas eléctricas.

“Yo espero que se resuelva (restablecer el servicio de energía). Siempre hay un problema con la luz. Si no son los apagones es que la planta explota, y si no es la planta que explota el mantenimiento no es eficiente. So, siempre hay una situación en este país que sucede cada día”, dijo un ciudadano que se identificó solo por su nombre, Andrés.

Comentó que “anoche, como todo el mundo, me quedé sin luz, dormí sin luz”, pero en la mañana le había llegado el servicio de energía a su casa en el área de Puerto Nuevo. “Hasta el momento, espero, voy pa mi casa y espero que tenga luz todavía. No tengo planta. Sin no tengo luz, no tengo, me quedaría sin luz”.

“Yo acabo de llegar ayer de Estados Unidos, de Illinois, y esta fue la bienvenida. La primera noche, sin luz. Pero nada”, añadió Andrés con tono de resignación.

Mientras, Walter Lugo García opinó que “definitivamente hay que poner placas (solares) porque si no, se j... uno. Porque aumentan, aumentan y uno ahora comprando gasolina pa la planta, por si acaso. Pa resolverme por un buen tiempo, porque imagínate”.

“Y la gasolina, el precio... ay bendito imagínate. Pero hay que hacerlo, no se puede hacer más nada. Gracias a Dios que yo no salgo mucho a la calle. Pero, como quiera que sea pues, hay que hacerlo. Hay que bregar con la situación, porque si nos echamos a llorar no vamos a hacer nada”.

Por su parte, Jesús Paredes calificó el apagón de “inesperado” y expresó preocupación porque pudiera perder alimentos.

“Esto ha sido inesperado. Nadie esperaba este apagón tan grande hoy día y estamos pasando por proceso demasiado complejo. Este apagón, sin luz, los alimentos se dañan. Tenemos que estar conscientes de lo que pasó y nada, eso es parte de... Pero preocupa, tenemos hijos, y hay que bregar con la situación”, comentó, agregando que tener los hijos en la casa por la suspensión de clases es otra preocupación adicional.

Sobre LUMA, el consorcio que administra la red de transmisión y distribución, comentó que no han cumplido con lo que prometieron.

“Eso es promesas y promesas, pero estamos claro que eso es falacia todo. Como dicen por ahí, mucha espuma y poco chocolate. Bla bla bla y bla bla bla, solo eso”, afirmó Paredes.

Mientras, una ciudadana que prefirió no identificarse, pero comentó que era empleada de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pero terminó enviada a otra dependencia del gobierno “para que entrara LUMA”, sostuvo que “cuando estaba (a cargo) la Autoridad estas cosas no pasaban”.

“¿Qué te puedo decir? Lo que sabe todo el mundo. Querían un cambio, ahí lo tienen. Porque, lamentablemente, cuando estaba la Autoridad estas cosas no pasaban. No es la primera vez que nos pasa esto. Ya llevamos unos cuantos episodios de esto”, comentó la mujer.

Agregó que además queda la impresión que LUMA no sabe cómo lidiar con el sistema eléctrico de la Isla.

“Los celadores que teníamos nosotros en la Autoridad eran de años, personas con experiencia que sabían de todo. Esta gente (LUMA) no sabe na, pero... ¿Qué te puedo decir?”, sostuvo. “Y la Autoridad, mala o buena, como quiera siempre llegaba la luz rápido. Por lo menos no como ahora, que ya llevamos desde ayer, 7:30 (p.m.) por ahí se fue la luz. Y a estas horas ellos yo creo que ni saben lo que tienen que hacer”.

Otro ciudadano, que también prefirió el anonimato, opinó que, ante la falta de seguridad, el remedio contra los apagones va a tener que ser optar por la instalación de placas solares, aunque está claro que no todos podrían hacerlo.

“El problema es que el sistema va a seguir colapsando. Y a la larga vas a tener que meterte en las placas (solares) o meterte en una planta grande que automáticamente te genere la parte de tu hogar. Si no, no vas pa ningún lado porque en este país tú vives inseguro con esto de la luz”, afirmó.

Agregó que afortunadamente instaló placas solares, “y dormí lo más feliz. Pero, ay de esos que no pueden decir lo mismo que yo”.

Denunció que, lejos de cumplir con las promesas de un mejor servicio, lo que han ofrecido los administradores del sistema eléctrico es aumentos en la tarifa.

“Qué prometido ni que... si ahora mismo lo que te están es pidiendo aumento, que te suban más la luz. La placa (solar) a la vez que tú la pones ya no te pueden aumentar más un solo centavo”, comentó, agregando que no tiene confianza alguna en los administradores del sistema eléctrico.

“Que se vayan pa la porra. Esta gente lo que está es sacando millones a cuenta de eso. Y el gobierno, como lo está respaldando... el mismo que los está respaldando es el mismo que nos está gobernando. ¿A dónde vamos a llegar? A ningún lado. Olvídate tú de eso. Eso de LUMA, eso no sirve para nada”, afirmó.

Entretanto, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Edam Rivera, y su equipo de trabajo estaban en la mañana recorriendo gasolineras y verificando que los precios se mantuvieran dentro del margen de congelación que se decretó desde que los precios de combustible se dispararon como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Rivera afirmó que “hay abastos suficientes de gasolina y no hay ninguna razón para preocuparse”.

“De hecho, en Puerto Rico, en tiempos recientes, nunca ha habido un problema de abasto. Lo que sucede es que, si las personas entienden van a comprar gasolina si no la necesitan, pueden crear un pequeño disloque. Pero ese disloque siempre es momentáneo. Por eso el mensaje es, compren combustible según lo necesiten, para que el mercado continúe funcionando con normalidad. Y si mantenemos esa relativa calma, no hay razón para preocuparse”, dijo.

Destacó que hoy en la mañana no se veían largas filas ni caos en las estaciones de gasolina como ha ocurrido en otras ocasiones y comentó que “los puertorriqueños ya hemos aprendido a comportarnos en situaciones anómalas como la que estamos viviendo”.

“Todo lo que hemos pasado en estos últimos años, nos ha preparado para enfrentar este tipo de situaciones y ya sabemos que no hay que salir corriendo cada vez que hay una situación que requiera tal vez mayor cantidad de cierto producto. En ese sentido, creo que hemos aprendido, y eso es lo que hemos visto hoy”, comentó.

De todas formas, aseguró que el DACO se ha mantenido vigilante para velar que no haya comerciantes que busquen aprovecharse de lo que está ocurriendo.

“La situación en este día es que nosotros ya tenemos una orden de congelación (de precios), que está vigente por lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania, pero que nos protege y nos ayuda en estos días para también atender esta situación particular. Y nosotros estamos monitoreando que se cumpla con esa orden de congelación”, aseveró.

Sostuvo que para hoy los precios de la gasolina regular debían fluctuar entre $1.01 y $1.08 a $1.09, y agregó que los negocios que no cumplan se exponen a multas de $10,000.

Rivera exhortó a cualquier consumidor que vea precios “más alto de lo usual” a denunciarlo a DACO.

“Estamos bien pendiente a las confidencias. Esta semana hemos recibido varias confidencias, y en efecto, las veces que hemos ido, hemos detectado incumplimientos. Y si hay violación, multamos”, afirmó. “Y una vez emitida la multa o detectada a violación, hay que volver al sitio y verificar si hubo rectificación. Y de lo contrario se expone a una multa o a otra multa adicional. Porque al final de día, la multa lo que quiere asegurar es que cumpla. No tiene otro fin. Es que rectifiquen conducta y se ajusten a lo que nosotros hemos determinado”.