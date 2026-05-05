Puerto Rico enfrenta una realidad demográfica ineludible: su población envejece rápidamente.

En este contexto, resulta urgente transformar la narrativa individual y colectiva sobre el envejecimiento si el país aspira a un desarrollo social y económico sostenible para todas las generaciones.

En mayo, Mes del Adulto Mayor, este llamado cobra mayor fuerza: vivir más años ya es un hecho; vivir mejor es el gran reto.

“Vivir mejor implica hacerlo con dignidad, acceso a servicios, autonomía y oportunidades reales para seguir aportando a la sociedad, sin que la edad minimice el valor de la vida ni limite el potencial de las personas”, expresó José R. Acarón, director estatal de AARP Puerto Rico.

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Asimismo, destacó que “es por esta razón que lanzamos la campaña ‘Vivir mi Mejor Vida’, una iniciativa que busca romper con la visión derrotista del envejecimiento marcado por la precariedad y la escasez. Envejecer en Puerto Rico no debe ser un lujo para unos pocos, sino una expectativa compartida y alcanzable”.

Así lo confirma el estudio Voces Vitales del Adulto Mayor de AARP, realizado entre personas de 45 años o más, cuyos hallazgos reflejan con contundencia las aspiraciones de esta población:

El 96% considera extremadamente o muy importante contar con ingresos o ahorros suficientes para el retiro.

El 90% desea poder permanecer en su hogar a medida que envejece.

El 96% valora que médicos y proveedores estén capacitados en las necesidades específicas de los adultos mayores.

El 96% considera crucial poder llegar de forma segura a los lugares que necesita.

Entre quienes no se han retirado, el 92% desea seguir trabajando mientras así lo decida.

El 79% reconoce la importancia de mantenerse al día con la tecnología.

El director estatal de AARP PR explicó que estos resultados evidencian una visión moderna del envejecimiento, en la que las personas no aspiran solo a vivir más, sino a vivir mejor: con estabilidad, salud, autonomía y oportunidades para seguir creciendo.

“Por eso, nuestra campaña Vivir mi Mejor Vida se enfoca en cambiar la narrativa social sobre las personas adultas mayores, rompiendo con el estereotipo de que la edad implica ir cuesta abajo y con el autoedadismo, que ocurre cuando las personas se discriminan a sí mismas por su edad. Nuestro mensaje es de empoderamiento: refrescar el propósito de vida, plantearse nuevas metas y reafirmar que, a cualquier edad, la vida debe vivirse con voz propia, energía y significado”, explicó.

De igual forma, Acarón añadió que “vivimos más años que antes y debemos tomar decisiones que nos preparen para vivir mejor una vida más larga. Hablar del envejecimiento solo desde la enfermedad y la dependencia alimenta el edadismo e invisibiliza el valor económico, social y humano de una población que quiere seguir aportando”.

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Además, subrayó que “una longevidad bien planificada no es una carga; es una oportunidad para rediseñar cómo trabajamos, cómo nos desarrollamos y cómo convivimos. Envejecer debe verse como una meta aspiracional: sumar años con calidad de vida, propósito y participación activa”.

Maniestó, por otro lado, que la responsabilidad de responder a esta nueva longevidad no recae únicamente en el gobierno, sino también en la empresa privada, el sector de bienestar, las comunidades y las familias, con un enfoque donde la salud y la calidad de vida sean ejes centrales.

A través de talleres, conferencias y mensajes educativos difundidos en medios y redes sociales, la campaña “Vivir mi Mejor Vida” busca motivar a las personas adultas mayores a alcanzar su potencial, adoptar hábitos saludables, fortalecer su autoestima y bienestar emocional, y liberarse de los prejuicios asociados a la edad.

“AARP hace un llamado a las personas, familias y comunidades a verse reflejadas en esta campaña, reflexionar sobre su desarrollo personal a lo largo de la vida y convertirse en agentes de cambio que promuevan un envejecimiento activo, positivo y libre de prejuicios”, concluyó Acarón.

Para más información, pueden seguir la página de Facebook de AARP Puerto Rico y visitar www.DecisionesdeVida.org.