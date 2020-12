(The Associated Press)

La subsecretaria del Departamento de Salud, Iris Cardona, recordó este lunes a los residentes de Puerto Rico que si bien la administración de vacuna contra el COVID-19 tiene un costo mínimo, dicho monto tiene que ser cubierto por las distintas aseguradoras en los planes médicos de cada individuo.

Asimismo, enfatizó en que los proveedores médicos no podrán negarle la vacuna a una persona que no tenga cobertura de salud.

“La vacuna es absolutamente gratis”, reiteró Cardona en declaraciones a El Nuevo Día. La doctora recordó a la ciudadanía que el gobierno de los Estados Unidos está cubriendo el costo total de la vacuna comprada a la compañía Pfizer, cuyo uso de emergencia fue aprobado por la Administracón de Alimentos y Drogas (FDA, en inglés).

PUBLICIDAD

No obstante, explicó que hay ciertos costos de administración establecidos por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) en relación con el proceso de preparación de la vacuna al momento de utilizarse, la transferencia del frasco a la aguja, la orientación a la persona que recibirá la dosis y las preguntas de rigor, administrar la inyección y completar en una plataforma electrónica el registro de los datos de la persona vacunada.

Cardona no especificó cuál sería el costo de estos procesos en el caso de la vacuna contra el COVID-19, pero explicó que con otras vacunas el costo fluctúa entre los $10 y $20.

“Si se diera el caso de una persona que no tuviera ningún seguro médico, no se le debe cobrar absolutamente nada (al individuo), así está dispuesto, no se le niega el servicio a alguien que no tenga seguro”, apuntó.

Los datos de las personas vacunadas serán añadidos en el Registro Electrónico de Vacunación de Puerto Rico.

“La persona que se vacuna recibe una boleta, como pasa con las demás vacunas, donde se indica la fecha, vacuna, marca, dosis, numero de lote, y fecha de la próxima dosis”, explicó Cardona.

Sobre la segunda dosis de la vacuna, necesaria para que el producto cumpla su objetivo, la subsecretaria indicó que “una vez se reporta la información en el sistema, la plataforma provee para que el paciente reciba un recordatorio, llamada, texto o correo electrónico, cuando se acerca la fecha de su próxima dosis”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), también subrayaron que los estadounidenses recibirán sin costo las dosis de vacunas compradas con el dinero de los contribuyentes, y establecen las vías por las cuales los proveedores de vacunas pueden recibir el pago en cuanto al cargo por administrar la inyección.

“Los proveedores de vacunas pueden recibir un reembolso por este cargo por parte de la compañía de seguro pública o privada del paciente o, en el caso de los pacientes sin seguro cobertura de seguro, por parte del Fondo de Auxilio para Proveedores de la Administración de Recursos y Servicios de Saludícono de sitio externo”, indicaron los CDC.