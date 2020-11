La Defensoría de Personas con Impedimentos se mantiene vigilante ante los escollos que detectó con el acceso para el voto adelantado de electores con discapacidades, indicó hoy el defensor interino Gabriel Corchado Méndez.

Corchado Méndez llegó hoy al edificio de Operaciones Electorales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en Hato Rey, donde dijo que pasaría a la oficina del presidente del organismo, Francisco Rosado Colomer, para llevar sus reclamos.

“Estamos aquí en la mañana de hoy denunciando el incumplimiento de la ley Help America Vote Act, que es la ley federal para el votante con impedimento, porque nos percatamos en unas visitas y monitoreos que se hicieron el sábado, que no se estaban cumpliendo con el voto por teléfono, la plantilla Braille, la accesibilidad a los colegios, el estacionamiento para personas con impedimentos, y estamos denunciando que esto no suceda mañana”, dijo Corchado Méndez a Primera Hora.

Corchado Méndez sostuvo que la CEE se expondría a sanciones si no corrige las alegadas violaciones de ley.

La Defensoría de Personas con Impedimentos dispuso el teléfono (787) 945-2116 para que los electores con discapacidades hagan sus denuncias.