LUMA Energy realizará este jueves trabajos de restauración y modernización de subestaciones en varios sectores de Puerto Rico, como parte de sus labores dirigidas a mejorar la infraestructura del sistema eléctrico.

Aguada

Remoción de vegetación: Carretera 47, barrio Marías; sector Hoyo Frío; Cerro Gordo; sector Niño López; sector Comunidad Aislada; Cerro Gordo, referencia Colegio Vistamar; Cerro Gordo, antes de la capilla; Marías, después de Viuda Negrón; barrio Mamey, referencia colmado Patricio Acevedo; barrio Mamey, sector Plan Bonito.

Aibonito

Trabajos en postes: PR-724, barrio San Luis, calles Palestina, Getzemaní, Betania, Siloé, Genasaret, Arimatea y Emaús.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Barrio San Luis, urbanización Sinaí 208.

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Arecibo

Remoción de vegetación peligrosa: Hato Abajo y urbanización Villa Los Santos, carretera 653, kilómetros 0.5 al 2.

Arroyo

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Barrios Pitahaya, Yaurel y Antigua.

Bayamón

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Carretera 879, sector La Peña, barrio Guaraguao Arriba.

Canóvanas

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Jardines de Canóvanas y urbanización Nuestra Señora del Pilar.

Cidra

Trabajos en postes: Urbanización Treasure Valley.

Coamo

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Urbanización Valle Abajo.

Guaynabo

Remoción de vegetación: Urbanización Valle Escondido.

Guayanilla

Trabajos en postes: San Pedro de Macorís y barrio Playa.

Lajas

Trabajos en postes: Barrio Santa Rosa, sector La Garza y Lajas Arriba.

San Juan

Restauración y modernización de subestaciones: Residenciales Santa Elena y Vista Hermosa; urbanizaciones La Riviera, Las Lomas, Altamesa, Cooperativa Yambele y Santiago Iglesias; condominios Meliyan y Metro Court; Colegio Corazón de María; sector Tierra Santa y calle 43.

Utuado

Nueva construcción: Urbanización Jesús María Lago (San José).

Villalba

Remoción de vegetación: Barrio Palmarejo, sector La Julita, casco urbano, PR-561, barrio La Sierrita y subestaciones 5971 y 5973 de Medtronic.