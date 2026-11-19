¿Vives en uno de estos pueblos? Chequea dónde serán hoy las labores de LUMA Energy
Unos 14 municipios pudieran verse afectados con interrupciones de luz.
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LUMA Energy realizará este jueves trabajos de restauración y modernización de subestaciones en varios sectores de Puerto Rico, como parte de sus labores dirigidas a mejorar la infraestructura del sistema eléctrico.
- Aguada
Remoción de vegetación: Carretera 47, barrio Marías; sector Hoyo Frío; Cerro Gordo; sector Niño López; sector Comunidad Aislada; Cerro Gordo, referencia Colegio Vistamar; Cerro Gordo, antes de la capilla; Marías, después de Viuda Negrón; barrio Mamey, referencia colmado Patricio Acevedo; barrio Mamey, sector Plan Bonito.
- Aibonito
Trabajos en postes: PR-724, barrio San Luis, calles Palestina, Getzemaní, Betania, Siloé, Genasaret, Arimatea y Emaús.
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Barrio San Luis, urbanización Sinaí 208.
Relacionadas
- Arecibo
Remoción de vegetación peligrosa: Hato Abajo y urbanización Villa Los Santos, carretera 653, kilómetros 0.5 al 2.
- Arroyo
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Barrios Pitahaya, Yaurel y Antigua.
- Bayamón
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Carretera 879, sector La Peña, barrio Guaraguao Arriba.
- Canóvanas
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Jardines de Canóvanas y urbanización Nuestra Señora del Pilar.
- Cidra
Trabajos en postes: Urbanización Treasure Valley.
- Coamo
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Urbanización Valle Abajo.
- Guaynabo
Remoción de vegetación: Urbanización Valle Escondido.
- Guayanilla
Trabajos en postes: San Pedro de Macorís y barrio Playa.
- Lajas
Trabajos en postes: Barrio Santa Rosa, sector La Garza y Lajas Arriba.
- San Juan
Restauración y modernización de subestaciones: Residenciales Santa Elena y Vista Hermosa; urbanizaciones La Riviera, Las Lomas, Altamesa, Cooperativa Yambele y Santiago Iglesias; condominios Meliyan y Metro Court; Colegio Corazón de María; sector Tierra Santa y calle 43.
- Utuado
Nueva construcción: Urbanización Jesús María Lago (San José).
- Villalba
Remoción de vegetación: Barrio Palmarejo, sector La Julita, casco urbano, PR-561, barrio La Sierrita y subestaciones 5971 y 5973 de Medtronic.