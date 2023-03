Han sido cuatro largos meses para la joven madre naranjiteña Tammy Coriano.

Fueron cientos de días de recuperación abrumados por la incógnita de dónde sería su nuevo hogar, pues el pasado 14 de noviembre de 2022 su apartamento, en el sector La Cuchilla de Naranjito, estalló en llamas, quemándola a ella, a su hijo Jeiren Báez Coriano, de 12 años, y a su niña Ayshane Vázquez Coriano, de 8 años. Pero “valió la pena la esperar”, aseguró, pues hoy tiene en sus manos las llaves de su nueva casa.

“Me siento bien. Me siento feliz. La realidad es que un sentimiento que no te puedo explicar, porque cuando uno espera algo con ansias, con ansias y cuando ya lo tienes sientes que el pecho se te quiere salir, se te quiere explotar el pecho y ver a mis hijos tan feliz”, narró emocionada Coriano a Primera Hora.

La odisea de Coriano y su familia se originó con la explosión de su apartamento, provocada cuando su vecina acudió a su pareja para que le instalara una línea de gas en su residencia. La persona intervino y dejó la línea de Coriano abierta. Además, el dueño del apartamento no había colocado una llave para evitar ese escape de gas, según contó la perjudicada.

Por ende, cuando Coriano encendió una vela, el apartamento explotó, quemándole el 30% del cuerpo de Jeiren, el 50% de Ayshane y el 69% de ella.

Su historia cautivó los corazones de todos los que la conocieron, al punto de que una de sus compueblanas -quien planificaba vender su casa en el barrio Achiote- se comunicó con ella para alquilarla bajo el Plan 8 del Departamento de la Vivienda. Tammy accedió bajo una condición: que no tuviera líneas de gas.

“Realmente, lo que yo le dije a ella: ‘lo que me puedan (ayudar), bienvenido sea. Yo no pido lujos, no pido nada. Yo lo que pido es que la casa no tenga nada que ver con gas. Nada’. Y mira, ellos hicieron maravillas allí. Nada depende de gas. Todo es eléctrico. Tiene detectores de humo, detectores de gas”, explicó.

Ayshane en su nuevo dormitorio. ( Suministrada )

“La casa está bien ubicada. Está súper bien preparada, está súper segura. Estamos súper felices”, añadió.

Su nuevo hogar tiene tres cuatros, un baño y un huerto casero. Gracias al esfuerzo la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) en colaboración con el municipio de Naranjito, así como la organización sin fines de lucro Movimiento Rotativa y empresas como Walmart, Home Depot, Rooms To Go, Selectos y T-Mobile, entre otros, la casa está amueblada en su totalidad y cuenta con computadoras para los niños, aires acondicionados y electrodomésticos.

¡Tammy Liz, Ayshane y Jeiren hoy están juntos en su nuevo hogar!

“Son muchas compañías (que me ayudaron)”, afirmó al indicar que están también gestionando la instalación de placas solares para que, en caso de una emergencia y que se interrumpa el servicio de energía eléctrica, no tenga que utilizar un generador de gasolina.

“Yo no esperaba tanto”, confesó. “Yo soy sencilla, siempre he sido sencilla y al ver tanto y tanto, fue como que ‘wao’. De verdad gracias. Gracias a todas las personas que se movieron, al periodismo, a toda la gente (del) Gobierno que hizo todo posible (y) sobre todo mi familia, que ha estado pie a pie, mano a mano, con nosotros. De verdad que es algo bien bonito. De verdad que sí”, reiteró.

"Yo no esperaba tanto, Yo soy sencilla, siempre he sido sencilla y al ver tanto y tanto, fue como que ‘wao’. De verdad gracias", dijo Coriano. ( Suministrada )

En cuanto al futuro, Coriano prevé uno brillante, ya que pronto operarán a Ayshane de sus manos y puede estirar más sus brazos. Tammy y Jeiren continúan también con sus debidos tratamientos.

Para la mejoría óptima de ambos menores, planifica viajar a un hospital en la ciudad de Boston, en Massachusetts, Estados Unidos, una vez su estado físico mejore y puedan soportar un viaje en avión.