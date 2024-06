Una influencer australiana llamada Anabelle se ha vuelto viral en las redes sociales al compartir una anécdota de su pasado como azafata en yates de lujo. En su cuenta de TikTok, reveló la experiencia más indignante que le tocó vivir mientras trabajaba para un millonario.

“Tengo muchas historias de gente millonaria, pero hay una en particular que quiero compartir”, empezó diciendo.

Comentó que ella hace unos años formaba parte de una tripulación de embarcaciones de lujo. Vale la pena mencionar que, debido a un contrato de confidencial que firmó en aquella época, no pudo revelar detalles sensibles, cómo los nombres de los empleadores o del yate.

Según su relato, el millonario griego disfrutaba navegar junto a su esposa y dos hijas. Sin embargo, después de varias jornadas de trabajo, Anabelle descubrió que el hombre llevaba una doble vida.

“El hombre pasaba un fin de semana en compañía de sus seres queridos. Pero, al fin de semana siguiente, invitaba a sus amigos a bordo y contrataba ‘strippers’ para la ocasión”, contó Anabelle.

Además, reveló que el millonario hacía diferentes fiestas con bastantes personas en la embarcación.

Después de cada reunión “clandestina”, ella y la tripulación tenían la humillante tarea de eliminar cualquier evidencia de las celebraciones.

“Como la familia del millonario griego visitaba el barco de manera seguida, nosotros teníamos que asegurarnos durante la semana de que no quedara ninguna evidencia de su celebración con ‘strippers’. Sobre todo, en la habitación principal del yate, en donde dormía el hombre. Teníamos que eliminar cualquier rastro, por ejemplo, pelos de mujer en la ducha”, afirmó.

Deshacerse de toda la evidencia era la tarea más estresante para ella y la tripulación. “Fue muy difícil hacer todo eso. Cuando regresaban sus seres queridos, parecían una familia feliz. Lo veía a él hacer el rol de padre y esposo y nadie de ellos sospechaba nada. Fue muy duro de ver”, confesó.

Anabelle también comentó que estas fiestas eran frecuentes y que el millonario probablemente le mentía a su esposa, diciéndole que eran “solo un viaje de amigos”. “No se imaginan las cosas que vi a bordo, no tienen idea. El millonario y sus amigos les mentían a sus respectivas esposas, diciéndoles que era ‘solo un viaje de amigos’. Esto sucede bastante a menudo”, añadió.

El vídeo de la joven se volvió viral en la plataforma y varios usuarios han realizado diferentes comentarios al respecto. Incluso, algunas personas compartieron anécdotas similares.

“Cariño, las esposas lo saben, lo saben absolutamente”; “También he sido testigo de esto en algunos barcos en los que he sido tentador”; “Esposas griegas ricas con barcos viendo esto ahora mismo”; “Estoy seguro de que las esposas sabían que también sabían que si se ponía de pie no habría un estilo de vida más llamativo, así que lo aguantaron”, son algunos de los mensajes más destacados.