El instructor de rope jumping que fue detenido en Brasil por la muerte de una joven lanzada desde un puente sin cuerda de seguridad había saltado tres años antes desde esa misma estructura de 40 metros de alto con un niño sujetado a su pecho.

Al analizar las publicaciones en redes sociales de los acusados por el caso de la joven fallecida, las autoridades judiciales encontraron la cuenta de Instagram de Luis Felipe Feliciano Egoroff. Allí vieron un video de junio de 2023 donde el implicado en el caso corrió por la plataforma del Ponte do Esqueleto y saltó al vacío con un niño amarrado a su cuerpo.

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En las imágenes guardadas en el perfil de Egoroff, de 32 años, se observa al niño sostenerse con fuerza del cuello del instructor con ambos brazos mientras ambos están unidos por un arnés. Durante la maniobra, el hombre tomó impulso, realizó una carrera hasta el extremo de la plataforma de la estructura y se tiró al vacío.

Este video formaba parte del material que el sospechoso compartía en redes sociales para promocionar sus servicios, donde mostraba acrobacias aéreas con cuerdas elásticas y esquivaba columnas de hormigón en plena caída.

En otra filmación de febrero, Egoroff y otro coordinador lanzaron a un joven en la postura denominada “de avión”, una modalidad no recomendada para principiantes por los especialistas en la materia.

El acusado trabajaba para una empresa de turismo aventura llamada Entre Cuerdas, una firma que no tendría habilitación formal y solo se promocionaba de manera virtual. Por los servicios prestados en los saltos, el hombre declaró ante la policía que cobraba 180 reales por cada lanzamiento, un monto equivalente a US$35.

El caso que terminó con la muerte de una joven

La revisión de este contenido se sumó a la investigación penal por el homicidio de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que falleció el sábado pasado tras caer desde el mismo puente ubicado en la ciudad de Limeira, estado de San Pablo, sin arneses ni sostenes.

La Justicia brasileña dictó la prisión preventiva para Egoroff y para sus compañeros Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra, luego de que el juez Paulo Henrique Stahlberg Natal comprobara indicios de un intento de fuga por parte de los tres implicados en el hecho.

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Los tres imputados negaron su responsabilidad en el fallecimiento de Rodrigues de Freitas, pero los referentes del sector señalaron a la prensa local graves anomalías en el procedimiento.

El presidente de la Asociación Brasileña de Salto de Cuerda y Péndulo Humano, Marco Antonio Junior, remarcó que la actividad exige de forma obligatoria que un instructor sujete la soga al cliente y que un segundo operario verifique el anclaje en el borde de la pista antes de habilitar el lanzamiento.

Junior detalló que en el operativo fallido no había existido un estándar mínimo de cuidado ni división de funciones, lo que provocó que los coordinadores alzaran y arrojaran a la joven sin notar la ausencia de la cuerda de sujeción.