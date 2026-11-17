En los últimos días, en las redes sociales se viralizaron publicaciones que advierten sobre un supuesto apagón mundial previsto para este martes 17 de noviembre. Los posteos describen de una situación sin precedentes de una interrupción simultánea de la electricidad, internet, las comunicaciones y hasta los sistemas bancarios durante 72 horas. Sin embargo, se trata de una conspiración creada a raíz de una descontextualización de un anuncio de rutina del gobierno de Estados Unidos, una guía preventiva de la Comisión Europea y un capítulo de Los Simpsons.

Videos publicados en Instagram y TikTok alertando sobre un corte masivo de servicios para el próximo martes alertaron a miles de usuarios alrededor del mundo. Según el registro de Google Trends, las búsquedas del término “blackout 17 november” (apagón 17 de noviembre) se dispararon en varios países de Europa y en Estados Unidos. Hasta el momento, no existe ninguna evidencia ni advertencia oficial que respalde este escenario.

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El origen de este rumor está relacionado con varias cuestiones. El primero se trata de un simulacro del Sistema de Alerta de Emergencias de Estados Unidos, una prueba organizada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en conjunto con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

El ejercicio, que sucederá mañana, consiste en transmitir un mensaje de prueba a través de radios y canales de televisión para verificar el funcionamiento de los mecanismos de alerta ante situaciones de emergencia. No implica cortes de electricidad, internet ni telefonía -aunque algunos usuarios podrían experimentar breves interrupciones en el servicio- y la audiencia estadounidense no tendrá que hacer nada al respecto.

El organismo realiza estos testeos por lo menos una vez cada tres años. “Las pruebas de rutina ayudan a garantizar que el sistema de alerta esté listo para proporcionar información oportuna cuando más se necesita”, indicó la FEMA en un comunicado.

Aunque el apagón mundial no tiene sustento, cada vez más gobiernos están impulsando campañas para que sus ciudadanos estén preparados ante posibles emergencias y puedan sostenerse durante varios días si se interrumpen los servicios esenciales.

La teoría conspirativa cobró fuerza a raíz de que, hace una semana, la Comisión Europea publicó una nueva serie de recomendaciones para preparar a los europeos ante los crecientes riesgos de una emergencia.

“Desde preparar una mochila de emergencia con artículos esenciales hasta saber cómo reaccionar ante un desastre, la preparación comienza con medidas prácticas. Las nuevas directrices de la Comisión ayudarán a las autoridades a brindar a la población el conocimiento y las herramientas necesarias para protegerse a sí mismos y a los demás en caso de crisis”, resaltó el instructivo del organismo.

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🇺🇸 No, the world isn’t going dark TOMORROW. Rumors of a “global blackout” on November 17 are spreading online, and the main evidence is... a Simpsons episode. In it, Springfield loses power for 6 days starting November 17. It aired in 2023. What’s actually happening tomorrow: FEMA and the FCC are running a nationwide test of the Emergency Alert System at 2:20 p.m. ET. TVs and radios will sound an alert for about a minute. Phones won’t go off, and as far as anyone knows, nobody’s power is getting cut. Charge your phone if it makes you feel better. Just maybe skip the bunker. Writer: Julie https://t.co/4RTJCbxHrO — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 16, 2026

En ese sentido, las autoridades de la Unión Europea aconsejaron a sus ciudadanos que mantuvieran un kit de emergencia para 72 horas con suministros como alimentos, agua, dinero en efectivo y baterías portátiles.

La tendencia se aceleró entre 2024 y 2026, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, las amenazas híbridas, los ciberataques y la creciente preocupación por la seguridad de las infraestructuras críticas.

Los planes de la UE son similares a los de Francia, Finlandia y Suecia.

Suecia actualizó en 2024 sus recomendaciones de emergencia civil de la época de la Guerra Fría “para que reflejen mejor la realidad de la política de seguridad actual”, como por ejemplo qué hacer en caso de un ataque nuclear.

No todos los países de la UE tienen el mismo nivel de preparación ante crisis, y la Comisión también quiere animarlos a que se coordinen mejor en caso de emergencia.

36 Fotos En todo el mundo, los gobiernos les sugieren cada vez más que cuenten con provisiones ante situaciones inesperadas, como guerras, fenómenos meteorológicos extremos o amenazas a la ciberseguridad.

Si bien varios países europeos llevan años tomando medidas de prevención civil ante desastres, otros reforzaron las existentes o impulsaron nuevos proyectos en los últimos meses, como el Reino Unido.

El gobierno británico aconsejó a fines de octubre a la población que mantuviera en casa suministros de emergencia para tres días, un mensaje que, según dijo, se había reforzado tras fallos de software, así como con eventos climáticos extremos como olas de calor, sequía e incendios forestales sin precedentes.

El Reino Unido se enfrenta a un nivel de amenaza mayor “que el que hemos tenido durante la mayor parte, si no toda, de mi vida”, dijo el secretario de Defensa, Wes Streeting, durante su aparición en el programa “Question Time” de la BBC.

A esa información se sumaron publicaciones que relacionaron la fecha con un episodio de Los Simpson, en el que aparece una referencia al 17 de noviembre - sin especificar el año- y a un apagón. La combinación de elementos alimentó las teorías conspirativas sobre el supuesto corte global de servicios.