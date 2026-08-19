Enfrentarse a alguien mientras cada uno realiza movimientos que pueden parecer no tener sentido ante decenas de personas es a lo que se le ha llamado batalla de aura o farmear aura, y en redes sociales como TikTok e Instagram está siendo tendencia.

En países como Brasil, Bolivia, Estados Unidos, Costa Rica y Argentina se habla mucho de estos eventos que se realizan en las calles mayormente, donde los jóvenes no se enfrentan como en una pelea, sino que hacen diferentes tipos de gestos, bailes y actuaciones improvisadas.

Entre los gestos conocidos está el conocido “six seven”, donde se van levantando las manos. Este último término se hizo viral en TikTok por la canción “Doot Doot” del rapero Skrilla.

Otras particularidades que se destacan de esta batalla son que las personas no hablan, realizan poses y hasta se tiran al suelo.

¿Quién es el ganador? Gana la batalla del aura quien, sin decir una palabra, tenga más carisma, presencia y atraiga más al público.