La reportera Rachel Menitoff, de la estación de televisión KTLA en California, se fue viral en las redes sociales luego de que una cucaracha se le trepara mientras reportaba en vivo sobre la ola de calor desde Sherman Oaks el martes.

La cucaracha aterrizó sobre Menitoff y comenzó a caminarle por el pecho, el abdomen y el cuello, todo frente a las cámaras. El insecto terminó subiéndose al micrófono antes de salir volando.

Sorprendentemente, Menitoff nunca perdió la concentración.

Posteriormente, Menitoff confesó que sí sabía que la cucaracha estaba sobre ella, pero tomó la decisión de ignorarla hasta terminar el informe.

“Sabía que la tenía encima”, aseguró. “Pero también sabía que, si le prestaba atención, no iba a poder continuar con el reportaje. Así que me dije a mí misma: ‘solo supera este momento y luego te la sacudes’”.