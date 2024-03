Por medio de las redes sociales se ha hecho viral la historia de Roma Rodríguez, un español que decidió realizarse un tatuaje en su rostro y cabeza conocido como “Blackout”, que consiste en llenar de tinta negra esas partes de su cuerpo.

En una entrevista reciente, este hombre, de 41 años, aseguró que estaba recibiendo comentarios discriminatorios por tener toda su cabeza tatuada.

Roma contó que el proceso de hacerse un “Blackout” en su cabeza fue bastante doloroso, pues tuvo que tatuarse las orejas, la nariz, la zona cercana a sus ojos, su rostro y su cabeza.

Según su testimonio, esta técnica lo dejó siete días sordo, pero lo describió como “una experiencia increíble”, en medio de una entrevista con el Youtuber Rene ZZ y mostró todo su proceso.

PUBLICIDAD

Roma Rodríguez explicó que la decisión de hacerse un tatuaje en su rostro y cabeza no fue aleatoria, pues siempre ha sido amante de la tinta y ya tenía marcadas varias partes de su cuerpo.

En medio de un viaje a Nueva Zelanda, los habitantes lo animaron a hacerse un tatuaje tradicional en su rostro y así inició su proceso para tatuarse todo de negro.

En sus redes sociales ha mostrado el proceso que ha tenido que llevar tatuando su rostro en varias secciones, pero esto le ha traído problemas en su vida cotidiana, pues su iPhone ya no reconoce su cara para el desbloqueo.

“No me funciona, me pide que me quite lo que tengo en la cara. Fui al Apple de Barcelona, digo ‘oye, ¿Qué me habéis vendido, tío? No me va el Face ID’. No me lo reconoce”, narró.

Adicional a esto, el hombre también denunció que ha sido víctima de comentarios racistas y discriminatorios.

“He sufrido mucho racismo por ir de negro y risas, sobre todo cuando no tenía los ojos tatuados y por lo mal que me quedaba todo”, puntualizó.

Para finalizar, agregó que los sobrenombres que más le han hecho son: “Me han llamado Baltasar, minero y de todo”.