“Como en el Titanic”.

Esa fue una de las frases más repetidas a bordo del crucero Costa Favolosa tras ser embestido por un violento oleaje. La embarcación, perteneciente a Costa Cruceros, había salido el lunes desde Río de Janeiro (Brasil) con destino en Buenos Aires (Argentina).

El hecho generó pánico entre los pasajeros y las imágenes, transmitidas en LN+, se viralizaron rápidamente en redes sociales.

En las imágenes registradas por uno de los pasajeros pudo verse que el epicentro del caos fue el comedor. En ese punto de reunión del crucero volaron platos y sillas. La tensión se extendió durante varios minutos, provocando caídas y avivando el pánico.

Debido a la falta de información por parte del personal del crucero, la confusión de los turistas no fue aplacada con rapidez.

El barco se mantuvo inclinado por alrededor de cinco minutos, generando una sensación de incertidumbre muy profunda.

Tras el evento, el comedor quedó transformado en un gran desorden, con restos de comida y bebida en el suelo, y las mesas completamente desarmadas.

Las autoridades declararon que si bien se registraron heridos, las lastimaduras fueron leves. Además, aseguraron que no hubo que lamentar víctimas fatales.