El triunfo de Yamilex Hernández -nacida en República Dominicana y residente en Estados Unidos- en Miss Universe Latina (Telemundo) fue un acierto. Curiosamente, al igual que Génesis Davila, quien también llegó a la final, ha participado en otros certámenes. En el caso de Génesis, inclusive fue Miss Mundo de Puerto Rico, ganó Miss Florida y participó de varios certámenes más. Sorry, pero ambas son recicladas.

Pero esa noche, al verlas a las dos agarradas de la mano como hacen la mayoría de las latinas al llegar a ese momento, Génesis se veía mal. Quizás el maquillaje no la ayudó, su boca se veía hinchada y sus pómulos también.

PUBLICIDAD

No creo que le pusieron un relleno o algo extra que le provocara eso, pero definitivamente no se vio divina como otras noches.

Entonces... ahora como que medio mundo quiere tener una cola en su traje de noche cuando no hay pajes para cargarlo. Hello, no entiendo.

Pero ya el grupo de Telemundo se puso las pilas para entrenar a Yamilex. Contrataron a una de las mejores maestras de pasarela y entrenamiento de Miss Universo, Giselle Delgado. Desde Maritza Sayalero, la primera Miss Universe venezolana, Bárbara Palacios y hasta la propia Alicia Machado, la mano de Giselle y de la gente que trabaja con ella han sido vitales para conseguir la corona.

Me alegro por Yamilex. Conozco a Giselle y sé lo profesional que es. Es meticulosa, perfeccionista y tremendo ser humano. Ahora la entrenarán bien. Apunte desde ahora que Yamilex, si no gana Miss Universe, se quedará trabajando con la cadena Telemundo y ese será su premio. Hello, gracias.

Me caigo, me caigo…

Las caídas en los realitys salen caras. Cuando Maripily participó en “Sí se puede”, de TV Azteca en México, en un momento en que estaban bailando agarrados de una soga que se dijo estaba a 12 pies de altura, la soga se partió y la boricua cayó al suelo.

En el caso de la caída de Laura Pérez, representando a Cuba en Miss Universe Latina, no tenía que hacer ese reto. En el programa “Sí se puede” se permitía este tipo de reto, pero en el Miss Universe Latina estuvo de más. No competía para Miss Circo; era para Miss Universo Latina. Me imagino que hicieron este reto para rellenar. De hecho, entre Osmel Sousa caminando, hablando, pelando a las muchachas y los jurados insípidos, ya vimos que tuvieron que cortar las semanas de programa, pues el público no lo respaldó. En el caso de Laura, el diagnóstico es esguince del tobillo.

PUBLICIDAD

¡Ah!, pero en el caso de Maripily en México, ella sí había ensayado el baile. Al caerse tuvieron que llevarla al hospital, la dejaron bajo observación, le pusieron un yeso y todos los gastos del hospital fueron pagados por la producción. Pero al llegar a Miami y tener que recibir terapia, ese gasto salió de su bolsillo.

Eso no le preocupa a la empresaria; me dijo que cuando iba cayendo, solo pensaba en su hijo Joe Joe. Después de mejorarse, todos sabemos lo fan freak que es de los ejercicios y consiguió volver a su rutina.

Por cierto, eso de que le pagaron $200,000 por la caída, ella dice que es mentira. En el caso de Laura, Telemundo tiene que tener un buen seguro y un buen dinerito. ¡Ah!, y hay abogados buscando fama y dinero que ni botándolos.

Así que no sabemos qué pasará con Laura, pero de verdad quien se inventó el jueguito creo que podría quedarse sin trabajo. Such is life.

Viene Yuri

Yuri, una de las cantantes mexicanas más queridas de Puerto Rico, se presentará a finales de enero en la Isla. Según mis fuentes, el contrato lo firmaron y está todo planchado.

Aunque no la veremos en “Objetivo fama”, el público todavía recuerda su: “¡Eres tú!”, frase que decía cada vez que tenía que sacar a alguien o escogerlo para seguir en la competencia.

Este martes se presentarán los 20 participantes del reality “Objetivo fama” y esperamos que no haya ni columpio, ni soga. Juípiti.