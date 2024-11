El libro sobre la vida de Maripily saldrá a principios del próximo año, pues ahora están a la venta los perfumes y los tenis.

Obviamente no debe haber tanta competencia, así que los que esperaban poder usar el libro como motivo de conversación en Navidad tendrán que esperar. Mejor, así lo regalan para San Valentín. Me imagino que los amores y desamores del Huracán Boricua están reseñados con lujo de detalles en el mismo y para San Valentin serán tema de conversación.

Dicen que será fiel a la realidad. Hello gracias.

Menos gente

El Flow Fest que se celebró en México el pasado fin de semana ha sido uno de los eventos en los cuales los cantantes urbanos de Puerto Rico consiguen buenos contratos. Es el más importante de reguetón y trap en la capital mexicana .

El Festival, que es pagando, anteriormente se llenaba y uno no encuentra sitio ni para caminar, pero creo que ha decaído. El pasado fin de semana un compañero de TV Azteca me dijo que había menos gente que años anteriores y argumentó que los artistas no eran tan importantes o que el reguetón esta bajando en popularidad. De hecho, frente a algunas tarimas se veía vacío.

Esto último lo vengo diciendo desde hace meses: los costos de los shows son altos y no hay tanto dinero para ir a todo.

Volviendo al Festival, varias tarimas ubicadas en el Autódromo Hermanos Rodríguez presentaron a exponentes de trap y reguetón, entre ellos Rauw Alejandro, Arcángel, Chencho Corleone, Becky G, Jay Wheeler y Tony Dize, de quien dijeron que su música es vieja. Hello.

Pero la asistencia no fue ni la mitad de la que llenó el lugar cuando Wisin y Yandel estaban en todo su apogeo y no podíamos ni caminar.

Además, cada día me convenzo más. En la premiación de los Grammy, anteriormente los reggaetoneros acaparaban los premios y las presentaciones, este año no. Con Marc y la India juntos nuevamente en los Grammy y sin haber ensayado fue algo increíble. ¡La salsa vive! Me imagino que hubo un temblor de tierra ese día.

Hace más de cuatro meses escribí que el productor musical Sergio George se encargaria de unirlos, pues estaba haciendo el disco para India y él es pana de Marc. Y así fue.

Por otro lado, los disqueros están presionando para evitar la música urbana y las peticiones absurdas de algunos de los integrantes del género. Desde bebidas de tal marca, burbujeante rosa de tal marca, montones de toallas negras, etc. Y eso cuesta adicional a lo que le pagas por sus servicios.

Hello... y tú sabes que lo piden como símbolo de status.

Jacky es Miss Universo

La actriz y animadora Jackie Bracamontes, quien fue Miss México en el certamen donde Denise Quiñones se coronó en Bayamón, ha participado en más certámenes que muchas de las ganadoras.

Si sumamos las veces que ha trabajo en el certamen de Miss Universe superan las siete veces. O sea, que inclusive supera a Olivia Culpo, quien es otra que ha guisado bastante. Olivia ganó, Jackie no.

Así que como siempre dije, no todo el que gana se lleva la mejor parte y en este caso, Jackeline ha salido mejor. Y eso que no llegó a finalista. O sea, que perdiendo ganó. Such is life.